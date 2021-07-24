46歲吳彥祖45歲王力宏兩大男神孖住回春勁靚仔　激罕同框預告合作

現年46歲的吳彥祖 (Daniel) 與現年45歲的王力宏 (Leehom) 均是男神級別，可是隨住時光飛逝以及歲月的洗禮，兩人近年都老了不少。Leehom 早前分享了他滿面鬍鬚的造型，就一度嚇壞了不少網民，直指他顏值大跌watt兼且似足中年大叔。而Daniel亦曾因為「低炒」自拍加上髮線向後移而被指變了油膩大叔。

王力宏之前留鬍鬚嘅照片。（微博）

不過，Leehom今日於IG post了他與Daniel的合照，兩人激罕同框，Leehom已經剃了鬚，相中的他與Daniel都十分之靚仔，完全是男神歸位，簡直是孖住回春，出post 4小時已輕易吸了4萬like。Leehom留言表示：「Oh, the stories we share (附上一個封口emoji) want to see me and @thatdanielwu act together?」問大家想不想看他們一起演戲，似乎是預告將有電影方面的合作。兩人10年前曾於電影《建黨偉業》中合作，今次難得合照，網民紛紛留言表示好期待看到他們合作拍影，又大讚：「兩大男神同框」、「不老男神」、「兩位大帥哥實在太帥了。」

Daniel早前被指變了「油膩大叔」。(ig圖片)

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