46歲吳彥祖45歲王力宏兩大男神孖住回春勁靚仔　激罕同框預告合作

現年46歲的吳彥祖 (Daniel) 與現年45歲的王力宏 (Leehom) 均是男神級別,可是隨住時光飛逝以及歲月的洗禮,兩人近年都老了不少。Leehom 早前分享了他滿面鬍鬚的造型,就一度嚇壞了不少網民,直指他顏值大跌watt兼且似足中年大叔。而Daniel亦曾因為「低炒」自拍加上髮線向後移而被指變了油膩大叔。

王力宏之前留鬍鬚嘅照片。(微博)

不過,Leehom今日於IG post了他與Daniel的合照,兩人激罕同框,Leehom已經剃了鬚,相中的他與Daniel都十分之靚仔,完全是男神歸位,簡直是孖住回春,出post 4小時已輕易吸了4萬like。Leehom留言表示:「Oh, the stories we share (附上一個封口emoji) want to see me and @thatdanielwu act together?」問大家想不想看他們一起演戲,似乎是預告將有電影方面的合作。兩人10年前曾於電影《建黨偉業》中合作,今次難得合照,網民紛紛留言表示好期待看到他們合作拍影,又大讚:「兩大男神同框」、「不老男神」、「兩位大帥哥實在太帥了。」

Daniel早前被指變了「油膩大叔」。(ig圖片)

點擊睇Daniel與Leehom最新合照,以及Leehom的靚相:

+ 19

點擊觀看更多王力宏和太太的照片:

+ 13

仲有Daniel的靚相: