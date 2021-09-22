灣區升明月｜22位明星大合唱假唱明顯　只有一位真唱被批難聽

每年的中秋節內地各大電視台都會舉辦大型中秋晚會，而今年最受觀眾關注的就是「2021大灣區中秋電影音樂晚會」，匯聚了多位中港台影視紅星，陣容相當強勁。而在其中一個大合唱《東方之珠》的環節中，有網友發現多位藝人假唱，此舉不禁令大家聯想到日前官方（文化及旅遊部）曾發出公告，強調「不得組織演員假唱」，但如今眾星明顯假唱，令到不少網友疑議論紛紛。

22位明星大合唱《東方之珠》。（影片截圖）

在大合唱《東方之珠》的環節中，有黃曉明﹑楊丞琳﹑容祖兒﹑王嘉爾等22位明星參與，然而在第一段個人演唱的時候，已經有多位明星被發現嘴巴對不上音樂聲音，如趙人雅芝在唱「守着滄海桑田變幻的諾言」時候，明明「諾言」二字已經快唱完，但她的嘴巴還在唱着，明顯對不上先前已錄好的聲音，還有內地男星范丞丞在唱「回頭望望滄海芒芒」時候，明明嘴巴已經閉上了，但「茫茫」二字還有聲音唱出，假唱實在太明顯，讓不少網友紛紛吐嘈。

趙雅芝明顯對不上音樂。（影片截圖）

范丞丞閉上嘴聲音還在。（影片截圖）

另有網友更發現在第二段大合唱環節時，當鏡頭側向影着台上22位明星時候，王嘉爾的嘴巴已經閉上，只是不停在點頭跟着音樂打拍子似的。而當鏡頭從左方向近鏡影着他們的時候，在王嘉爾旁邊的男星井柏然就手拍了他的後背，疑提醒對方開口唱歌，畫面相當突兀。

王嘉爾被批假唱明顯。（影片截圖）

不過卻有網友發現華晨宇在唱歌的時候音樂突然變小，他的聲音亦比並他明星小了許多，只是短短一句歌詞卻唱得難聽，唱功突然變得突兀，所以大家直言只有他在真唱，而且只有他戴着耳麥而已。對於這一場表演網友們紛紛留言道：「王嘉爾演都不想演了」﹑「華晨宇唱的甚麼鬼」﹑「假的太明顯了」等。

華晨宇被指是唯一一位真唱的明星。（影片截圖）

事實上，在日前文化旅遊部發出公告「文化旅遊部關於規範演出經紀行為加強演員管理促進演出市場健康有序發展的通知（征求意見稿）」，當中的第十一條規例，強調「不得組織演員假唱，不得為假唱提供條件」，但是次一眾明星假唱明顯，讓不少網友直言「文件白出了」，引來大家許多評論。

官方日前發出的公告。（微博圖片）