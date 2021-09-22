魷魚遊戲︱「姜曉」IG粉絲急升100萬　模特兒出身男友是大9歲男神

由李政宰及朴海秀等主演的《魷魚遊戲》熱播，成為首部打入Netflix全球排行榜第二位的韓劇，打破《Sweet Home》紀錄。當中飾演67號「姜曉」的鄭好娟（又譯：鄭浩妍）更因此而人氣急升，全球劇迷都對模得兒出身的她非常好奇。



鄭好娟因《魷魚遊戲》爆紅，IG粉絲即將突破140萬名。（劇照）

1994年出生的27歲鄭好娟，2013年參加韓版《Next Top Model 4》並以第3名出道。除了韓國活動，鄭好娟2017年起更進軍海外，紐約、倫敦、米蘭和巴黎等4大時裝週上也不難見到她的蹤影，Chanel和LV等國際品牌都曾邀請鄭好娟合作。鄭好娟當時留有一頭紅髮，成功在大眾心中留下深刻印象，分別於2018及2019年獲選全球女模特兒TOP 50，並奪下「亞洲模特大獎」中的亞軍。

鄭好娟曾獲選全球女模特兒TOP 50，與她合作的都是國際知名品牌。（IG/@ hoooooyeony）

去年1月，鄭好娟離開著名模特兒公司Esteem後簽約新公司，並於今年開始挑戰演技活動，《魷魚遊戲》正是她的出道作。鄭好娟雖然是新人，但她的演技卻毫不生疏，劇迷大讚就算與李政宰等影帝級前輩對戲，鄭好娟的眼神也毫不動搖。《魷魚遊戲》導演曾講到試鏡時一眼就看中鄭好娟，不論外貌和嗓音等就是他原本構思中的「姜曉」。

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鄭好娟的一頭紅髮曾是她的標誌。（IG/@ hoooooyeony）

有網民更翻出鄭好娟有一位穩定交往6年的男友，而對方身份正是拍過《回答吧！1988》及千萬票房電影《炸雞特攻隊》的36歲男神李東輝。二人於2016年1月認愛，因對時尚有同共興趣而認識。李東輝和鄭好娟認愛後非常低調，只有間中在IG互相上傳情侶視覺照，網友笑言未知鄭好娟的好演技是否由男友指導。現時鄭好娟的IG粉絲已由播出前的約40萬，數天內急升至140萬，升幅達100萬，人氣相當厲害！

鄭好娟和李東輝2016年認愛，至今已穩定交往6年。（網上圖片）

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同場加映：魷魚遊戲︱不只孔劉客串出演 黑面具神秘人真身竟是重量級影帝

黑色面具神秘人的真正身份令觀眾好奇。（Netflix截圖）