魷魚遊戲︱劇中場景登錄梨泰院地鐵站　除咗大頭娃娃仲有咩？

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）於上周五（17日）上架後，隨即奪下Netflix全球戲劇排行第二名，更登上美國Netflix排行榜冠軍的佳績，可見劇集在全球受歡迎的程度。雖然劇中有不少殺人情節，而且血腥場面甚多，但劇中色彩繽紛的場景佈置卻充滿「童真」。近日，這些充滿特色的佈置更全部登錄韓國梨泰院地鐵站，讓當地民眾猶如置身《魷魚遊戲》入面。
《魷魚遊戲》劇情講述，負債累累的人們為了456億韓元（約3億港幣）獎金不惜代價玩遊戲，然而只要在遊戲途中被淘汰，就即場被穿着粉紅色服裝的工作人員就地處決而死，與劇中色彩繽紛的場景大相逕庭。出現在梨泰院讓民眾打卡的設施，除了有參加者玩「一二三，木頭人」時出現的大頭娃娃、糖餅遊戲時的七彩攀登架、就連藏住456億獎金的大型豬仔錢罌都有齊，而現場更有不少劇中的靈魂粉紅色服裝工作人員，吸引不少劇迷扮成參加者穿着綠色運動服到場打卡，該展覽將於下周日（26日）結束。
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