我家無難事｜車婉婉回憶第一眼見老公背面：唔使擰過嚟都知唔掂

車婉婉在《我家無難事》中，飾演一位以愛情、浪漫為人生前題的角色，在現實中，她也有一個幸福美滿的家庭，育有一位囝囝Justus（BBQ），與外籍老公Jonathon在2013年結婚姻後一直都愛得纏綿，但原來婉婉在首次接觸Jonathon時，卻有一個不好的印象。

車婉婉與老公Jonathon。（Instagram：@cheyuenyuen1228）

婉婉曾經接受電台訪問時說過，初次與老公見面時對他並無好感，當時她在晚宴後和幾個朋友去蘭桂坊飲酒，聽到朋友指住車婉婉現時的老公說「全條雲咸街最靚仔嗰個出咗嚟！」：「我見到佢個背脊，嘩！又光頭又着尖頭波鞋，我好唔鍾意人着尖頭鞋，都唔啱taste嘅，唔使擰過嚟都知唔掂啦！然後就冇理到。然後入到去飲嘢我個朋友又話『阿車，嗰個男仔上咗嚟呀！』我就同佢講『你咁鍾意佢，你就去請佢飲嘢啦！』」結果卻因為朋友無心插柳之下認識到對方，並覺得他份人「幾可親」，雙方慢慢有好感並開始發展，拍拖3年於2013年結婚。

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婉婉經常在IG分享仔仔的成長和生活點滴。BBQ的樣子越長越似媽媽，簡直是一個「餅印」，勁得意。婉婉早前曾在IG貼上BBQ吃東西的片段，笑言自己的小孩是「吃貨」一名，她寫道︰「高齡日誌之筷子，Q MaMa今天第一次帶埋BBQ對私人筷子去飲茶，估唔到佢拿捏得咁快喎……無錯，一位出名嘅吃貨，的確會為『吃』而出盡全力學習，係無嘢可以阻止到BBQ對『包包』嘅熱情。最後賽果—食晒三個。」吃得是福啊！不少網民都大讚BBQ好可愛。另一條片段，BBQ又食橙，果然好愛吃，不過片段所見他簡直跟媽媽婉婉一個「餅印」，有著圓圓的眼睛，連笑容都好似，果然有強大的基因。

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