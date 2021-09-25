胡諾言陳琪手持四千萬物業　自住過2000呎西貢3層獨立屋超有氣派

胡諾言最近主持新節目《我要做業主2》邀請高海寧、泳兒、趙希洛、鄺潔楹、黃庭鋒和陳庭欣等「星級」業主，分享精明入市秘技和財富增值心得。早已是「星級」業主的胡諾言與太太陳琪手持價值四千萬物業，目前一家五口更住超過2000呎西貢3層獨立屋！



二人是圈中的有米夫婦！（IG/@jackwu823）

胡諾言曾在節目《我要做業主》分享過他的置業之路，由車位買起、與家人合資「上車」，其後再投資物業市場，胡諾言目前持有灝景灣及日出康城單位。此外，夫婦另各自持有西貢一間村屋，4個單位現時市值總共約4000萬。

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胡諾言自己亦是「星級」業主！（IG/@jackwu823）

獨立屋的裝潢格調傾向溫馨為主，陳琪於社交平台不時分享胡諾言如維修工人一樣，替家中小型修理；由於家居每逢雨天容易漏水，故胡諾言都會進行剷牆、補灰與油漆等工序，甚至更換智能廁所板、廚櫃門骹也一一包辦，非常厲害。他們更特地為子女訂造上下層的睡床，而大家姐就有自己的獨立房間。而陳琪亦有作親自耕種，在外租用田地，不時分享自家農物品，健康又美味，五口子十分溫馨。

點撃下圖睇過2000呎3層獨立屋：

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