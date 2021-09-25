傳前TVB高層余詠珊回巢有線搞綜藝　愛將李佳芯黃翠如隨時過檔？

前無綫（TVB）助理總經理余詠珊（Sandy）自4月離職後，今終於有新動向，有傳新世界發展有限公司將收購香港有線電視，並力邀余詠珊將回巢出任高層，大搞綜藝節目，勢要與TVB以及ViuTV再來一場惡鬥。



年初，余詠珊直言不怕被公司淘汰，認為自己創作狀態仍大勇。（陳順禎攝）

其實余詠珊曾先後兩次加入香港有線電視，成功為香港有線電視創建24小時滾動播出的華語娛樂新聞台——有線娛樂新聞台，更培育出香港和華語電視界中第一批的電視娛樂新聞主播和記者。而她「有線幫」的藝人亦曾紛紛跟她過檔TVB，包括有：李佳芯、陳貝兒、黃翠如、洪永城、陸浩明、衛志豪及莫家淦、譚凱琪等等，未知「有線幫」會否再次跟隨余詠珊過檔呢？

曾志偉入主余詠珊調職 一班藝員入面有人危險有人安然無恙

+ 13

第一代有線娛樂新聞主播，圖中有5位都喺TVB工作中。（資料圖片）

TVB自主席許濤上任後，即發生人事大地震，今年初曾志偉和王祖藍獲召回巢任高層，並全面接管綜藝節目，隨即集團行政總裁李寶安就宣佈便退休並轉為顧問，多位高層包括杜之克、余詠珊、她的丈夫何哲圖以及心腹監製張志明亦先後宣布請辭。

TVB大地震 《3日2夜》監製張志明宣布辭職曾棒紅多名女神

前無綫高層陳旭亮、余詠珊、杜之克及樂易玲、一起接受傳媒訪問。（陳順禎攝）

月初，有報道指杜之克將會加入電訊盈科，成為該公司的劇集部門主管，負責為Now TV、藍Viu（ViuTV）和黃Viu提供劇集內容，他當時回覆《香港01》時只表示：「多謝關心」。另一邊箱，亦有消息指余詠珊獲得菊梓喬舊老闆（創富文化）揼水，幫手搞MeTV，《香港01》向余詠珊查詢時，她就表示：「。」