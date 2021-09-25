魷魚遊戲︱6大遊戲幕後揭秘　演員跳真玻璃橋加強刺激感

Netflix新劇《魷魚遊戲》繼續是全城熱話，最近更成功登上美國排行榜第一位，全球掀起一陣追劇潮。早前Netflix公開劇集的幕後花絮，可見劇中的大型遊戲幾乎全部實景拍攝，玻璃橋和巨型娃娃等都是下重本特別打造。



相信劇迷都非常好奇《魷魚遊戲》的場景。（Netflix截圖）

不只觀眾對《魷魚遊戲》的場景好奇，就連一眾演員也讚嘆不已。李政宰表示第一次踏入片場時，人人都忙着拍照，就像是夢境中的畫面一樣；「姜曉」鄭好娟則回憶當時感覺很奇妙，就像走入夢幻世界，但面對的卻是面前現實的狀況；朴海秀也大讚視覺效果非常驚人，超乎了他想的期待！

李政宰表示所有進入片場後都忙於拍照。（Netflix截圖）

遊戲一：1,2,3 木頭人

1,2,3 木頭人的焦點相信必定是巨型娃娃，劇組參考了7、80年代教課書上的人物，造出一個頭部會轉動的大型機械人，可說是落重本。

+ 5

遊戲二：椪糖

演員大爆椪糖遊戲拍攝當天，劇組請來了真正做椪糖的老師製作道具，因此片場整天都瀰漫着一陣椪糖味道，成為有趣的回憶之一。

+ 1

遊戲三：拔河

為了加強現場的氣氛，劇組設置了真實的遊戲裝置，包括升降台、高台及走道等，希望演員及觀眾都能快速投入遊戲。

+ 3

遊戲四：打彈珠

劇組表示打彈珠的場景花了最多心血完成，最終決定以夕陽表達從前的感覺，並結合真實和虛假的元素，寓意生死及人性真假。

+ 3

遊戲五：玻璃橋

為了加強刺激感，劇組特別設置了真實的玻璃橋。雖然離地只有約1米並由強化玻璃特製，但已足夠令演員緊張起來，成功捕捉他們最恐懼的一面。

+ 3

遊戲六：魷魚遊戲

最後一場遊戲特別設定在遊戲一的大操場進行，希望有首尾呼應的效果外，亦想通過二人互相的廝殺，向觀眾傳達勝出遊戲不等於真正勝利的信息。

+ 2

更多《魷魚遊戲》花絮照片：

+ 3

同場加映：魷魚遊戲︱網友力推開拍香港版 譚俊彥林家棟等16港星被點名