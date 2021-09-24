魷魚遊戲︱洩真實電話號碼最少3人受害　Netflix賠償6千蚊了事？

Netflix韓劇《魷魚遊戲》成為全城熱話，可是卻有韓國人因劇集洩露真實有人使用中的電話號碼而私生活飽受困擾，暫時已最少有三名受害者出現。受害者更爆料Netflix疑想賠償100萬韓元了事，被批過份。



洩露的電話號碼在《魷魚遊戲》第一集就出現，孔劉向李政宰遞上遊戲卡片後，卡片背後的參加熱線原來是現實生活中有人正在使用的號碼。首位受害人A 23日就首先向傳媒表示，自劇集播出後手機就24小時無間斷響，單是刪除的號碼就達4,000個。由於號碼已使用10年，因而對A生活造成極大困擾，當時Netflix僅以「正在努力解決問題」回應傳媒。

《魷魚遊戲》洩露真實的電話號碼，現時已最少有3人生活大受影響。（Netflix截圖）

可是隨即有B及C兩受害人現身，B表示24小時就收到超過2000多通電話及信息，她以「這號碼不是《魷魚遊戲》」回覆後更被以粗口問候。B講到自己號碼只是與劇集中出現的號碼有三字相同，但卻被貼到討論區上。由於B是自雇人士，手機是重要的生意工具不能隨便關機，因而大受影響；而號碼相似的C則向傳媒大爆，與Netflix聯絡後，對方起初僅以100萬韓元（約6,620港元）賠償了事令他生氣不已。C之後再向Netflix追討賠償，但暫時只得到要再上報製作人的回覆。

A受害者公開每天有大量未知號碼打入。（網上圖片）

《魷魚遊戲》自開播後，一直擁相當高的討論度。（劇照）

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