蕭亞軒小16歲男友黃皓IG PO情侶照寫「再見」　戀情疑再亮紅燈

42歲蕭亞軒（ELVA）和小16歲的男友黃皓交往4年，7月小倆口鬧分手，ELVA坦承雙方有爭吵，感情是暫停並非分手，但男方卻已搬離愛巢；而男友黃皓稍早於社群分享疑似是他勾ELVA的背影照，卻是寫下「再見」2字，疑似戀情再生變。
ELVA 7月初於IG寫道：「Done，雙方的想法不太一樣，雙方都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法。祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你的一切，再見。」而後經紀公司澄清情侶只是吵架、暫停關係而非分手，加上ELVA被狗咬傷臉部留疤沮喪、疫情又限制自由，情緒難免不穩，因此決定給彼此一點個人空間。
+2
而黃皓今發文「再見」，似乎是在回應ELVA 7月的發文，讓不少粉絲留言詢問「還好嗎？」、「分手了嘛？」，但也粉絲認為是黃皓返回加拿大，向台灣及女友道別而已。對此，ELVA經紀公司暫無回應，小倆口戀情現況讓人霧裡看花。
相關圖輯：蕭亞軒2月俾狗咬面疑毀容 IG自揭臉部傷疤：但我不喜歡這樣子…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
蕭亞軒被狗咬爛面成情變導火線？黃皓微博有玄機 經紀公司咁回應蕭亞軒與男友加大放閃馬力 登上真人秀《女兒們的戀愛》勁放閃蕭亞軒被抹黑患愛滋病網友下場曝光 Elva：法律公正永遠不會遲到蕭亞軒素顏直播晒零瘕疵膚質 新歌冒險率先播連男朋友都撳唔住！
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】