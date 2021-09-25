蕭亞軒小16歲男友黃皓IG PO情侶照寫「再見」　戀情疑再亮紅燈

42歲蕭亞軒（ELVA）和小16歲的男友黃皓交往4年，7月小倆口鬧分手，ELVA坦承雙方有爭吵，感情是暫停並非分手，但男方卻已搬離愛巢；而男友黃皓稍早於社群分享疑似是他勾ELVA的背影照，卻是寫下「再見」2字，疑似戀情再生變。



ELVA 7月初於IG寫道：「Done，雙方的想法不太一樣，雙方都有自己的想法，女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法。祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你的一切，再見。」而後經紀公司澄清情侶只是吵架、暫停關係而非分手，加上ELVA被狗咬傷臉部留疤沮喪、疫情又限制自由，情緒難免不穩，因此決定給彼此一點個人空間。

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而黃皓今發文「再見」，似乎是在回應ELVA 7月的發文，讓不少粉絲留言詢問「還好嗎？」、「分手了嘛？」，但也粉絲認為是黃皓返回加拿大，向台灣及女友道別而已。對此，ELVA經紀公司暫無回應，小倆口戀情現況讓人霧裡看花。

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