蕭亞軒素顏直播晒零瘕疵膚質　新歌冒險率先播連男朋友都撳唔住！

台灣天后蕭亞軒（Elva）曾對粉絲許下承諾，表示會在愛犬Gemini 23日生日當天開直播，結果半夜3點真的實現諾言，但直播期間受器材問題所苦，她不斷向小16歲的男友黃皓求救，顯見她非常依賴男友。先前她受不了粉絲催歌，在IG公布新歌《Naked Truth》片段，在直播時竟忍不住連著播了兩次，直呼：「我公司會殺了我！」

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蕭亞軒頂著素顏和一頭亂髮直播，時不時地消失在鏡頭前，相當率性，由於髮色已呈現「布甸頭」狀態，想染髮的她向粉絲徵詢意見，對於黑色、粉色、亞麻色等建議，她通通狠Ban，表示臉容太剛強不適合黑色、粉色太難保養、亞麻色染過太多次。眾所皆知她很疼愛毛孩，私下常關注浪浪議題，除了緊抱Gemini互動，還開心地向大家輪流介紹其他隻愛犬，表示音樂、家人、狗狗就是自己的一切。

現在蕭亞軒跟黃皓住在台灣，恩愛之餘也會上網跟粉絲互動，直播時則有感而發表示沒有買過水軍（網路打手）：「這個社會有很多不同的原則，做自己為什麼不好？但做自己很累，被別人評價以後，又要不去反應。」接著又化身心靈老師，表示若是自己做不好，就該自我檢討，至於演唱會進度？她說現在疫情緣故也辦不了，預計在明年舉行。

眼見粉絲對於新歌給予好評，她又隨興問說「大家想聽新歌嗎」，有網友說不想，意外勾起了她的好奇心，這時粉絲要她別在意黑粉留言。沒想到最後Elva禁不起刺激，在直播尾聲連續播了兩次新歌《Naked Truth》，途中黃皓播放其他歌曲試圖阻止衝動的Elva提早洩漏新歌，反而被Elva制止，只好順應她讓她播完。

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