我家無難事．劇評二｜「老土」但係有深度　而家棄劇就真係走寶

無綫劇集《我家無難事》第6-10集劇評



《我家無難事》主打家庭溫情劇，中間亦加插了不少如夫妻、情侶之間的感情線。對年輕人來說，實在是睇名都覺得「老土」，再睇埋頭幾集鮑起靜（飾「媽子」羅美蘭）老死，又跳出一個失散細佬關禮傑（飾郭忠石）爭家產爭層樓，再睇埋馬德鐘（飾郭得勤）做搞笑角色挽回唐詩詠（飾前妻田羽菲）的戲碼，雖則說馬德鐘拋棄「男神」形象有突破，但卻與其他演員有種格格不入的感覺，有點看得讓人尷尬。

你明唔明「家庭」兩個字意思？（《我家無難事》截圖）

捱過沉悶的第一周，正當大家想棄劇之際，第二周劇情又增加了些追看性。比起頭五集，第二周劇情更深入地描繪郭家一家人發生的事，包括「郭得勤」與前妻「田羽菲」的感情，車婉婉（飾郭得寶）的感情生活等，不過最重心的還是「郭忠石」這個突如其來的人物，還解釋了「郭忠石」與「羅美蘭」是怎樣相遇的。

馬德鐘（飾郭得勤）做搞笑角色有啲尷尬。（《我家無難事》截圖）

車婉婉啲戲幾好。（《我家無難事》截圖）

到這裡開始，劇中的懸念就開始慢慢浮現，究竟被「羅美蘭」相救的「郭忠石」為何會執着於那半間屋呢？如果「羅美蘭」有恩於「郭忠石」，那麼撇除了「郭忠石」是壞人這倘原因，到底他背後有什麼目的？雖然劇中並沒有清楚講出，但好可能是因為「郭忠石」受了「羅美蘭」所托代替她幫家人修補關係，令他們更為團結。

家庭關係先係成套戲嘅核心。（《我家無難事》截圖）

第10集有一幕講到「郭得勤」誤會家中的蘭花是前妻送的，回到家後向「郭忠石」問罪，指為什麼要買蘭花，後來「郭忠石」就表示：「你連你媽子鍾意蘭花都唔知？」楊明（飾郭得明）更補上一句：「媽子畀你嘅禮物，你都唔知收喺邊啦。」簡單幾句對話，無形中已經擊中了不少香港人的痛處，試問有幾多人認真了解過家人的喜好？例如媽媽喜歡的食物，年輕時愛聽的歌曲、電視劇，又或者是她的戀愛史？

男女之間嘅感情太多。（《我家無難事》截圖）

集中講家庭關係應該會好啲。（《我家無難事》截圖）

就正如劇中馬德鐘（飾郭得勤）與鮑起靜（飾羅美蘭）的母子關係，就算相處了數十載，了解程度也比不上一個外人（郭忠石）。或許編劇就是想借他們而令觀眾反思自己與家人的關係，是否如自己所想那般親密。如果答案是「否」的話，睇完《我家無難事》後是不是應該嘗試了解一下家人呢？無論是後輩了解長輩，又或是長輩去主動融入後生仔的世界也好，更進一步說，更不應該等待失去了另一方才想辦法珍惜。