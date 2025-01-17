萬千星輝2024｜楊卓娜成幸福繼母 拍拖17年未婚誕女:關係多於張紙

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（1月19日）移師澳門舉辦，當中楊卓娜憑台慶劇《黑色月光》中的角色，被視為「最佳女配角」的熱門人選。楊卓娜於2001年參選香港小姐入行，並從跑龍套角色做起，演技爐火純青。而在《黑色月光》中，她同樣飾演楊茜堯的家姐，與對方互相爆發演技，喊戲更打動人心。



楊卓娜憑台慶劇《黑色月光》中的角色，被視為「最佳女配角」的熱門人選。(TVB)

現實中楊卓娜則擁有一個幸福家庭，雖然大多人都說好男人絕種，不過在楊卓娜的心目中，卻已經遇到了一個。她更被譽為「最強繼母」，與兩位繼女相處融合，雖然她與男朋友拍拖逾14年來都沒有註冊，但她對於這段感情相當有信心，更明言：「我相信兩個人的關係多於一張紙。」

有種好男人｜楊卓娜被封為幸福的「最強繼母」。(IG@lennayeung)

楊卓娜入行多年以來，曾飾演寡婦、單親媽媽等角色，被網民封「御用寡婦」，不過早前她在劇集《美麗戰場》一改形象，挑戰惡毒繼母一角，其演技獲觀眾大讚「奸到出汁」，令觀眾看得咬牙切齒。她曾在訪問中坦言導演葉念琛也擔心她未能勝任角色，但劇中她尖酸刻薄的言行舉止，與蔣家旻反目成仇，更怒摑對方巴掌，令不少觀眾刮目相看，多年來她也演過各式各樣的悲情角色牽動著觀眾情緒。

楊卓娜在新劇《美麗戰場》中，尖酸刻薄的言行舉止令不少觀眾刮目相看（FB@楊卓娜）

楊卓娜在新劇《美麗戰場》中飾演惡毒繼母「芳姨」，與她過去的角色截然不同。（YouTube@TVB (official)）

楊卓娜被封「最強繼母」 拍拖10多年來不介意沒一紙婚書

《我家無難事》由馬德鐘、鮑起靜、關禮傑及唐詩詠主演，鮑起靜於劇中因丈夫早逝，獨自湊大3名子女；楊卓娜飾演鮑起靜的年輕版。楊卓娜入行多年，經常演出寡婦、單親媽媽等角色，被封「御用寡婦」；現實生活中，楊卓娜卻收獲家庭幸福滿滿，與兩名繼女相處融合，被封「最強繼母」，她與男友相處10多年來仍未註冊，卻無礙她對這段情的信心：「我相信兩個人的關係多於一張紙。」

楊卓娜與「廣告燈箱大王」楊志翹相戀，同時擔任後母角色，被外界封為「最強繼母」。(lennayeung@Instagram)

楊卓娜教授手工藝意外遇上楊志翹

現年47歲楊卓娜與「廣告燈箱大王」楊志翹一起後，與楊志翹前妻所生的兩名女兒楊舒婷、楊舒雅一起生活。她在2009年1月認愛，接受媒體專訪時，更大方透露懷孕，指兩人拍拖已1年。楊卓娜後來誕下女兒楊舒然，變成一家5口，早前她在社交平台大曬全家福，幸福滿滿。

楊卓娜當年擔任手工藝老師，教授僅是師生關係的兩名女兒（楊舒婷、楊舒雅），意外結識到「廣告燈箱大王」楊志翹；楊卓娜曾受初戀情傷所困，對於楊志翹追求，楊卓娜說，當初抱猶疑態度，指已多次拒絕，因對這段感情沒信心。

一來當時有男朋友，二來自己都會諗與他是否真有發展空間，自己又是否願意花時間投資在他身上？自己屋企人是否可以接受他有兩個小朋友？作為藝人，說不介意都是假話，怕被指點，又怕媒體的報道，太多的未知數。 楊卓娜

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真誠對待繼女 楊卓娜被封為「最強繼母」

當二人後退一步，楊卓娜發現自己已習慣楊志翹在身邊陪伴。從前的愛情觀主要靠忍耐，直至遇上楊志翹，才明白適當的空間及互相體諒信任，才是維繫愛情的關鍵。

楊卓娜也是在單親家庭成長，繼父對她與親妹楊茜堯（前名：楊怡）也很好，將心比己，楊卓娜選擇以朋友般的方式，與兩名繼女相處。

被封為「最強繼母」的楊卓娜，以朋友或姐姐的角色陪伴繼女成長，不會擺媽媽的架子，亦不希望取代她們親生媽媽的角色；唯一不妥協的是，晚飯時間大家都不能做「低頭族」使用手機，因為吃飯是親子溝通可互相了解的最佳時機。

楊卓娜在事業上遇低潮，幸得楊志翹支持，走出困局。(lennayeung@Instagram)

楊卓娜事業低潮幸得男友楊志翹支持

楊卓娜參加2001年香港小姐競選後，簽約無綫電視出道，初期多飾演閒角或跑龍套，對比親妹楊茜堯（前名：楊怡），出道數年便與吳卓羲、薛凱琪等演出《學警雄心》走紅，又參與不同劇集，坐穩一線花旦，楊卓娜卻只大多飾演寡婦、單親媽媽和失婚婦人等，演藝路截然不同。

不過，楊卓娜坦言，兩姊妹一同成長，關係是「失去邊個都唔得」，更指當年楊茜堯得獎，她開心到當晚發夢到喊醒。

至於被封「御用寡婦」，楊卓娜曾指，角色定形是一份壓力，但會保持正能量，努力做好每個角色。

楊卓娜與楊志翹即使未正式註冊結婚，但一家5口幸福滿滿。(lennayeung@Instagram)

楊卓娜從未介意未有一紙婚書：相信兩個人的關係多於一張紙

楊卓娜與男友一起多年，但一直未註冊結婚，直至2021年年初，她曾向媒體表示，冀在疫情過後完成簽紙。不過相比一紙婚書，楊卓娜更重視二人平日相處。

生活細節令楊卓娜感受濃厚愛意 絕對信任對方

浪漫對於每個人定義不一，楊卓娜與楊志翹拍拖多年以來僅收過一盤價值30多元的馬蹄蓮，其餘禮物皆是實用為主。不過，他卻從生活細節上給予滿滿的愛，管接管送，即使深夜時份想吃宵夜，他也會駕車出外購買。