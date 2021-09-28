羅嘉良太太蘇岩分享穿搭曝光別墅內景　歐式復古風更設自家庭院

羅嘉良與內地女星蘇岩在2007年因為合作拍攝劇集《完美結局》而擦出愛火，但當時雙方都有家室，因而外界並不睇好他們這段戀情，直至2008年兩人各自離婚，一年後在北京舉行盛大婚禮，有報道指舉辦婚禮的全部費用都是由女方所出，更指蘇岩家境優越，背景顯赫。羅嘉良與蘇岩婚後育有一個女兒，一家三口在北京定居。雖然蘇岩已經淡出幕前，專心照顧家庭，但她不時都會拍片同粉絲分享近況，不少網民都留意到她的住所是大別墅，空間極大！



羅嘉良與內地女星蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

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從蘇岩拍攝的短片所見，別墅裝修是歐式復古風，樓底極高，空間感十足，屋內的擺設都可見主人花了不少心思，不但有水晶吊燈，廚房亦設備齊全，而最吸睛的相信是大廳的落地玻璃門外就是自家庭院，環境清幽，種了不少花花草草，閒時蘇岩會在庭院打理花草，又或者一邊睇書一邊歎茶，十分寫意！蘇岩透露別墅是由她與老公羅嘉良一起設計，兩公婆共同打造最溫馨的家。日前蘇岩拍片分享自己的穿搭，她分別在大廳、窗前、廚房留影，不斷轉換場景都沒有難度！

點擊下圖逐格睇別墅環境：