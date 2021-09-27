鄺文珣全家為囡囡慶祝4歲生日　與老公走過低潮重拾幸福家庭

現年46歲的鄺文珣（May）在2006年與商人應德榮結婚後就淡出演藝圈，兩人育有兩子一女，而May就專心照顧家庭，不時在社交平台分享一家五口的幸福生活。日前May囡囡Chesney迎來4歲生日，他們全家一起去了主題樂園慶祝，May在IG Post出溫馨合照，並寫道：「倒數了一個多月，每天都說要打自己的生日蛋糕：『因為個生日蛋糕好慢。』昨天終於說要錫個生日蛋糕！#等了很久的生日蛋糕不夠15分鐘便消失了。」



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相中穿上紗裙的Chesney十分可愛，在爸爸媽媽及兩個哥哥的陪伴下一起慶祝生日，十分溫馨。May曾在90年代尾演過不少經典角色，包括《真情》中的Joan、《鹿鼎記》中的郡主沐劍屏等，令人印象深刻，當年更戲假情真與劉愷威打得火熱，不過有傳因為男方名氣不高又不上進，最後分手收場。而May最後情歸富商老公，雖然兩人曾一度鬧離婚，但幸好都一起走過低潮，重拾幸福家庭！