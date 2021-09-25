54歲朱潔儀轉做畫家揚威海外　投資有道住逾3,000呎花園豪宅

有「港姐畫家」之稱的朱潔儀在1989年參選港姐奪得亞軍後入行，曾拍攝不少劇集，直至2000年開始淡出娛樂圈，不過她不時都會在社交平台分享近況。日前朱潔儀與同屆港姐季軍梁佩瑚、前港姐季軍鍾慧冰等獲邀到前影星王玉環家中作客，她在微博Post出多張當日聚會的合照，並寫道：「謝謝溫柔美麗Agassi邀請，品嘗玉環廚房精緻美食，亦和好友共聚一個溫馨甜蜜的晚上。」相中的朱潔儀身穿改良式旗袍，氣質出眾，完全看不出她已經54歲。



日前朱潔儀與同屆港姐季軍梁佩瑚、前港姐季軍鍾慧冰等獲邀到前影星王玉環家中作客。（微博@Agassi王玉環）

朱潔儀淡出幕前後繼續進修，她曾修讀香港城市大學及香港中文大學所開辦的藝術課程，之後她拜水墨畫大師王無邪為師學藝，努力鑽研畫功及寫書法，尤其擅長畫花，她舉辦過畫展，出版過畫冊，作品先後在北京、上海、澳洲、日本、韓國等地展出，更獲寧波美術館、北京恭王府、新加坡孫中山紀念館收藏，相當犀利。

朱潔儀近年醉心畫畫，亦有舉辦畫展。（視覺中國）

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除了學琴棋書畫之外，據知朱潔儀亦有學投資及經商，投資有道的她成為城中富婆，家住淺水灣逾3,000呎豪宅，她曾在接受有線玄學節目訪問時公開豪宅環境，片中所見她的屋企屬於「花園屋」，屋內裝修簡約大氣，空間闊落，而戶外就有兩個露台大花園，比較少見，而且還養了很多花花草草。雖然朱潔儀至今未婚，但依然樂得自在，平時會在花園運動或歎茶，舒適生活令人羨慕！

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