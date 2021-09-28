三台收視報告｜《智能愛人》竟排全年尾二　《七公主》成績係點？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是9月20日至9月26日。今次報告其實跟上一次沒有太大的改變，不過TVB三套劇又再一次齊齊下跌，雖然跌幅不是太大，但也不是一個好的現象。另外，早前播畢的《七公主》和《智能愛人》也已經有最終的收視，不過成績非常一般。



今次TVB三台劇錄得全線下跌，《愛．回家之開心速遞》由21.1點跌至20.8點；《我家無難事》由19.3點跌至19.1點；《把關者們》由17.8點跌至17.4點，三套劇的跌幅分別是0.3、0.2和0.4，當中以《把關者們》最嚴重，其實也與網上的風評一樣，暫時這部劇集的確看點不太吸引，甚至被形容為只是一個宣傳海關的節目。

《把關者們》的確有點過份資訊性。（劇照）

早前已播畢的《七公主》和《智能愛人》也有了最終收視，《七公主》暫時排在今年的第八位，直播收視有21.02點，（七天跨平台全劇平均收視23.5），至於《智能愛人》只能暫時排在今年的尾二位置，全劇直播收視17.4點（七天跨平台全劇平均收視20.3），比它更低的是已預訂今年最低收視的《刑偵日記》。

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：

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