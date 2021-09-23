披荊斬棘的哥哥 | 黃貫中首挑戰跳舞　MC JIN粵語英文Rap燃爆全場

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第三次公演「等我找到你」演唱會以「1VS1」形式比賽，李承鉉陣營與趙文卓陣營在上半場率先對決，在vocal曲目方面，前者以微小比分暫時落後，而在performance曲目《不超級的馬里奧》中，黃貫中（Paul）同對手陣營的MC HOTDOG更首次挑戰舞蹈，可謂笑料不斷。



上半場由李承鉉陣營對陣趙文卓陣營。（視頻截圖）

向來行搖滾型格路線的Paul對於跳舞大感興奮，但練習起來，卻是相當辛苦，四肢極度不協調，完全跟不上隊友的節奏，連他自己沒有辦法面對，更忍不住自嘲：「這個跳得那麼難看的人是誰？」

Paul自嘲跳舞差。（視頻截圖）

在舞蹈界造詣頗高的劉迦見狀後，主動去到Paul身邊，耐心指導，作為年紀最大的一位哥哥，Paul可以說是不遺餘力地練習舞蹈，汗水一次次滲透衣服，令隊友們非常respect，張淇表示見到Paul的汗順著條頸向下流，但完全不講累，或者休息，大讚對方「tough guy（硬漢）」，特別「披荊斬棘」。

難得見到Paul的這一面，因此不少網友都覺得又心疼又好笑：「真是我的快樂源泉，默默練習跳舞就連五官都在用力，太可愛了」、「Paul哥練習舞蹈真的很努力，臉都在使勁，但是看起來實在是四肢剛安裝還沒磨合好的樣子」、「莫名有點可愛，這種精神值得我們年輕人學習」等。

除此之外，由於MC JIN是補位回歸，因此差不多只有一日時間準備，在這期間，他完成了所有的歌詞、站位、舞蹈，還創作了一段粵語Rap，挑戰非常大。

身為隊長的李承鉉雖然不參與performance曲目， 但也耐心協助大家，分析問題等。（視頻截圖）

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不過，在結束performance曲目後，並未宣布兩隊的比分，而在下集預告中，似乎將會由30位哥哥投票去留人選。