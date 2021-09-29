Versace Fendi世紀合作　兩大創意總監首互換身份打造「FENDACE」

2022春夏米蘭時裝周於香港時間27日完滿落幕，壓軸大秀Versace X Fendi「FENDACE」可謂看點十足，這是時尚界有史以來，首次由兩個標誌性時裝家族的創意總監互換身份，Kim Jones（FENDI）和Donatella Versace（Versace）為對方品牌設計了25套2022早秋造型，將經典圖案與款式互換重組，更邀請數位模特界的傳奇人物造勢，陣容強大。



兩個標誌性時裝家族的創意總監首次互換身份。（Instagram@versace）

秀場的前半部分是Kim Jones操刀的Versace，由56歲的美國超模Kristen McMenamy擔任開幕模特兒，經典的別針元素、珠片裙裝，配飾及服裝的印花夾雜著「FF」logo，將FENDI monogram融入Versace的希臘回紋，不變的是Versace的性感張揚，上半場在兩位47歲的美國超模Amber Valletta與Kate Moss的霸氣出場下完結，一黑一白，氣場強勁。

Amber Valletta與Kate Moss相當霸氣。（Instagram@versace）

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緊接著是Donatella Versace設計的FENDI，風格更加搖滾龐克，解構和重組貫穿整個系列，與Versace的高調印花想融合，「FF」logo的誇張腰帶尤為搶眼！

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除此之外，最受關注的，一定是今次的走秀陣容，新舊超模在T台上的交疊實屬難得，包括90年代的Kristen McMenamy、Kirsten Owen、Karen Elson、 Esther Cañadas、Shalom Harlow、Kate Moss、Amber Valletta、以及Naomi Campbell，個個風韻猶存，Anja Rubik、Stella Maxwell，新一代超模中的Vittoria Ceretti、Anok Yai、Adut Akech Bior、賀聰等，更似是一場模特兒們的聚會。