45歲陳坤呼籲給大齡男演員多些機會引爭議　網友：你們吃盡了紅利

內地45歲男演員陳坤五官精緻立體，演技精湛，一直深受大眾歡迎。而日前，他在北京電影節評委見面會上的一番言論，卻引起很大爭議。



陳坤五官深邃，眉宇間又有些憂鬱，無論駕馭深沉角色抑或美男子都能不錯。（微博@陳坤）

事緣作為評委的陳坤，在發言時表示：「請給我們年紀大的男演員多一點創作和演戲的機會吧，請給我們多寫一些好的角色給我們這些演員去演戲吧。」結果卻遭到不少網友炮轟，紛紛議論道：「他資源很好了，別人想進電影圈都進不去，他主要問題是自己演技沒突破，越來越端著了」、「真的夠不要臉的，你們這個年紀吃盡了網路流量紅利，得到的都是最好的」、「現在好點的主流資源不都在年紀大的男演員手裡嗎」等，還有網友列舉出圈中年紀大的男演員其實機會很多，譬如孫紅雷、黃渤、吳京、潘粵明等，四五十歲還經常做男主角，三十多歲的那就更多了，好似胡歌、林更新、朱一龍、任嘉倫等。除此之外，陳坤有品牌代言以及雜誌拍攝，機會相對於同期或同齡演員來講，已經非常豐富，所以網友認為他應該知足。

陳坤的一番言論引起爭議。（視頻截圖）

近兩年來，不少女演員都認為超過30歲後，戲路似乎有些受限，基本在「媽媽」的角色中打轉，令好演員無戲可拍。因此女演員海清曾在2019年的「FIRST青年電影展閉幕式」上大談中年女演員不易，不斷感慨因年齡被影視市場和許多題材隔離在外，更現場為中年女演員求機會，當時也受到爭議。而自從去年內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》播出後，30+以上的女星開始受到廣泛關注，很多人都得以翻紅，工作量大大提升，前不久剛播出的《披荊斬棘的哥哥》也令不少大齡男星得到關注，加之最近廣電總局明文規定限制流量明星，變相地令其他藝人獲得了更多機會。

海清當年的一番說話也曾引起爭議。（視頻截圖）

不過，對於陳坤的呼籲，其實是有一段前文。因為同場的鞏俐是他的偶像，他提及當自己看懂對方的表演時，已經30歲了：「其實每個階段看都會有不同的理解，當我開始讀得懂她的表演，開始欣賞她的表演，並且尊重她的表演時，我已經到30歲之後了。如果現在能跟她合作的話我會非常幸福。」看得出陳坤很渴望同偶像合作，所以才希望有導演能給予機會，所以也有網友認為不用過分解讀。