網傳陳坤兒子生母曝光引網友熱議　本人淡定回應激嬲粉絲！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-23 20:45

內地演員陳坤由2002年開始便育有一位兒子陳尊佑，但從來未曾透露過生母信息。今日（23日），有網友瘋傳一張陳尊佑同朋友聚會的照片，再次引發網友對其媽媽的猜疑。

網友在豆瓣瘋傳疑似陳尊佑生母的信息。（網絡圖片）

有眼尖的網友發現，合照中的一位女子與當年小保姆（當年有傳陳尊佑生母是在他家中工作的工人）外形相似，於是便在豆瓣引起網友熱議，並拿陳尊佑的照片同這一家人逐一對比，認為非常相似，所以自認為解開了娛樂圈之謎。其後事件不停在網絡發酵，令陳坤的粉絲非常氣憤，tag他本人及其公司，讓陳坤起訴造謠者，維護個人同家人的權益。而陳坤本人也在該粉絲的微博下回應，表示：「怎麼辦？澄清啥？說他們說得不對？」但該粉絲依然無放棄，繼續勸陳坤採用法律手段，可惜陳坤仍不為所動：「一句壞話，傳一萬次也是壞話，一句假話，傳一億次也是假話。假的真不了。」

可能為了讓事件快些平息，陳坤隨即也在個人微博發文，但他既沒有澄清傳聞，亦沒有批評網友，只是以過好自己的生活帶過，對於此事態度非常淡定。雖然粉絲繼續在他的評論區同他「置氣」，但陳坤的心情完全無被影響，反而同大家講笑，非常可愛。