何猷君舊愛林慧俐宣布男友求婚成功　IG曬5卡巨鑽︰夢想成真

何猷君舊愛、新加坡富商林榮福的千金林慧俐（Kim Lim）在3年內經歷結婚、生子、離婚。日前，她在IG宣布結婚，引來網民的祝福。



Kim Lim早前慶祝30歲生日。（IG@kimlimhl）

Kim Lim是新加坡富豪林榮福的女兒，父親身價高達25億美金，她在與何猷君分手的一年多後，在2017年透過爸爸公開自己結婚並生子的消息，但她結婚1年多後，於2019年宣布與老公分居。不過她已迅速走出失婚的傷痛，見她心情並沒有受到太大影響，不時會在IG大曬奢華的日常生活，有豪車、名牌手袋等，近來她慶祝30歲生日時，照片中見到只是生日蛋糕就已有近10個。日前，她在IG貼出男友求婚的照片，發放喜訊，見到二人被白色氣球和鮮花包圍，他們就相擁着，超級浪漫。而Kim Lim又狂出story大曬目測約5卡的鑽戒，且多次公開向未來老公示愛，寫道︰「你令我夢想成真」、「我是一個幸運的女生」、「依然好驚喜」等，幸福滿瀉！

Kim Lim在IG貼相宣布好消息。（IG@kimlimhl）

有網民就將Kim Lim的戒指跟何猷君向奚夢瑤求婚的戒指比較，當時有人在社交網站分享求婚當日與何猷君和奚夢瑤的合照，寫道：「So happy for you two（很為你倆感到開心）！」而相中的何猷君面露幸福笑容舉起女友的手，向鏡頭展示她手上約10卡的求婚戒指，盡顯貴氣，令人讚嘆不愧是富豪家的手筆。戒指的廬山真面目曝光後火速引起網民熱議，更有網民表示：「戒指就像鴿子蛋一樣！」

何猷君和奚夢瑤的朋友在社交網站上載合照，令求婚戒指的真面目公開。（微博圖片）

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