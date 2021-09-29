香港藝人住過的內地豪宅逐間睇　Angelababy張栢芝過億市值最誇

近年不少香港藝人都選擇到內地發展，可能因為家庭原因，又可能因為看好內地的市場。北上發展除了令他們知名度大增外，身價也暴漲，收入狂升。所以，有些藝人會在內地長居或暫居。近日羅嘉良的太太蘇岩拍攝的短片，意外曝光他們住的極奢華豪宅，令人羨慕不已。現在就帶大家看看幾位香港藝人在內地住過的豪宅！



羅嘉良

羅嘉良與內地女星蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

現年58歲的羅嘉良自從與第二任老婆蘇岩結婚後就移居內地，而他們一家居於北京一座複式超豪華別墅，太太蘇岩不時於社交網上載日常片段，令豪宅內部曝光。從蘇岩拍攝的短片所見，別墅裝修是歐式復古風，樓底極高，空間感十足，屋內的擺設都可見主人花了不少心思，不但有水晶吊燈，廚房亦設備齊全，而最吸睛的相信是大廳的落地玻璃門外就是自家庭院，環境清幽，種了不少花花草草。蘇岩又透露別墅是由她與老公羅嘉良一起設計，兩公婆共同打造最溫馨的家。

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翁虹

前亞姐冠軍翁虹近年轉戰內地發展，（微博圖片@翁虹）

現年53歲的翁虹近年在內地密密拍劇，亦頻頻獲邀出席活動，吸金力驚人。因疫情關係她被迫與老公和囡囡分隔兩地生活，早前他們終於一家團聚，一家三口在上海的家中開Party慶祝。翁虹一家在上海的家居是複式設計，整體走現代簡約風，看起來整潔又有格調，她之前亦曾曬出屋內環境，仿岩石背景牆上放置了數層金屬置物架，擺放了不少精緻擺件及相框，更顯時尚奢華，而開放式廚房就設有L型吧台，雲石枱面大氣又有質感。如今翁虹老公同囡囡都移居上海，相信翁虹以後可以更加安心地為工作拼搏，不用再受分離之苦。

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張栢芝

現年41歲的張栢芝依然勁靚。（視覺中國）

張栢芝早前參演了內地真人騷《讓生活好看2》，其中一集曝光了自己在上海居住的豪宅。節目帶大家參觀了栢芝在上海居住的家，由她坐車回家準備煲湯開始出發，從她入門口的一刻影入屋內的環境，客廳牆上掛了她和兒子們的靚相。她的寓所非常之大，飯廳客廳都極之寬敞，室內設計以清新淡雅為主，主色是米白色和原木色。廚房有齊各種煮食烹飪設備，可說是應有盡有，甚至可以媲美五星級酒店，栢芝可以好好享受入廚樂。而她的睡房最大亮點，就是大床上的Elsa床單，盡顯她童心未泯的一面。有網民就表示住在這豪宅中可以足不出戶都好開心，但亦有網民質疑這寓所可能是節目組安排給栢芝拍攝的。而栢芝曾在綜藝節目中自爆於上海、北京均有物業，據消息指該2個物業均是頂級豪宅，價值接近2億元。

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何猷君

賭王何鴻燊兒子何猷君與內地超模奚夢瑤結婚以來經常高調放閃。（微博圖片@何猷君MarioHo）

賭王何鴻燊兒子何猷君與內地超模奚夢瑤生活幸福美滿，今年奚夢瑤生日時，她在微博Post出一張老公同囝囝的照片，相中囝囝何廣燊趴在地上玩玩具，而何猷君就守在寶貝仔身邊，畫面溫馨。不少網民就被相中的豪宅吸引，超高樓底加上落地大玻璃，盡顯氣派。其實何猷君與奚夢瑤曾在內地真人騷節目《幸福三重奏》中曝光上海複式豪宅，空間闊落，更設有兒童遊樂區，囝囝在屋企都可以盡情玩。

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Angelababy楊穎

Angelababy多年前已將事業重心放內地。（視覺中國）

近年主力北上發展的Angelababy（楊穎）在內地一直人氣高企，她去年曾於微博分享媽媽捧場看她的節目的照片，亦曝光她位於上海的豪宅。照片中可見Angelababy的媽媽坐在梳化，邊浸腳邊看電視，相當享受！而豪宅的巨型客廳被落地窗包圍，能夠飽覽東方明珠塔，景觀一流。有網民爆料，這屬上海的黃金地段，房價保守估計一平米20萬人民幣。除了香港是全球房價最貴城市，其實上海的房價亦排行全球第四，同樣是寸土寸金！有網民指Angelababy的豪宅是上海頂級酒店寓所──四季匯，位於21世紀中心大廈頂端42層-55層，隔窗西望，金茂大廈、上海環球金融中心、東方明珠、黃浦江盡收眼底。更有傳黃曉明豪擲過億購入，而每平方米20萬元的價格，豪宅面積700多平方米，價值超過1億人仔。

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張衛健

張衛健出名是「愛妻號」。（視覺中國）

張衛健與太太張茜感情恩愛，報道有指兩人曾居於北京，有指是位於朝陽區的「金碧湖畔」，面積約5000呎的豪宅。張茜當時不時分享生活點滴，可見兩人的家裝修簡單，而張茜平日喜歡健身運動，張衛健家中有專屬的健身區域，擺放不同的健身器材，更在書房擺放跑步機，讓張茜隨時隨地都可以運動Keep Fit。張衛健客廳有一幅夫婦兩人的巨型合照，有浪漫溫馨的感覺。