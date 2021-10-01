披荊斬棘的哥哥 | 陳小春《算你狠》solo第一　張智霖功不可沒？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第四次公演「三萬天演唱會」規則全面升級，四大陣營分為三部分作戰，除了全員參與的陣營曲目之外，另有個人曲目和雙人曲目作為加分項，首先進行的，是個人曲目比賽。



陳小春陣營派出陳小春solo出戰，他選擇了一首大家耳熟能詳的代表作《算你狠》進行改編，復刻電影《JOKER小丑》中小丑的服裝與妝容造型，並借用當中的台階舞橋段，大騷舞步，在烈焰燃燒的梯級上表演獨角戲，感染力十足。Ending部分，他撐開畫有自己小丑樣貌、滿是破洞的雨傘，戲謔魔性，荒誕離奇，極具張力，令觀眾血脈沸騰，回味無窮，忍不住大叫「Encore」。

+ 7

表演完結後，張晉陣營的胡海泉評論道：「我看到了小春哥的那份認真，那份終於在第四次公演才爆發出來的，對這個舞台那種表演的野性和渴望，而且是對勝利的渴望，或者叫作對保護自己隊友的力量的渴望，被喚醒了。」

果然不負眾望，陳小春在solo站中勇奪第一，為接下來的雙人曲目與陣營表演打了一劑強心針。

陳小春solo排名第一！（視頻截圖）

其實這個創意十足的舞台，張智霖同Bridge都功不可沒。在練習期間，陳小春覺得原版欠缺些感覺，於是找到同陣營的Bridge，希望他幫手以原曲為基礎進行改編。而在舞台方面，Chilam也給予了不少意見。在看了陳小春練習的短片後，他認為雨傘舞蹈太普通，提議將雨傘穿窿，以及添加妝容，呈現「邪惡」的感覺。

陳小春相當開心。（視頻截圖）

對此，網友們也紛紛大讚陳小春舞台：「太牛了小春哥」、「全能！真的全能！完全的演唱會啊啊啊」、「真的吸引人，連刷了五遍了，停不下來」等。