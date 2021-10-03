魷魚遊戲｜「黃警官」魏河俊是「舞」功高手　跳《Hey Mama》超型

Netflix劇集《魷魚遊戲》紅遍全球，捧紅劇中多位演員，其中一位就是飾演警察「黃俊昊」的魏河俊，令他成為最新一位備受追捧的韓國男星。而外型帥氣﹑身材壯碩的他，原來不講不知他「舞」功精湛，近日就在instagram上貼影片大跳時下最HIT的舞蹈《Hey Mama》令人驚艷，獲得海內外不少網友激讚，再度對他刮目相看。

魏河俊因「黃俊昊」一角走紅。（微博圖片）

身高180CM擁有壯碩肌肉的魏河俊，原來不講不知他曾在求學（國中）時期是舞蹈社一員，隨後因為視演員為目標，朝戲劇方向道路發展關係，所以就疏遠了舞蹈訓練。不過其基本功仍然扎實非常，近日在instagram上貼片段，大跳時下韓國最流行的舞蹈《Hey Mama》可見，他手腳敏捷﹑韻律感準確，跟隨音樂扭動自如，而且力量感滿滿，完全不輸韓國男團。他在instagram留言道：「吃完飯回家的路上，應Netflix和粉絲們的要求，試跳了一下下，真心謝謝大家對《魷魚遊戲》的喜愛。」不少粉絲見到他罕有跳舞片段後都激讚，大家留言道：「我好愛他」﹑「太有才了吧」等，對他再度加分。

魏河俊身型高大，熱愛健身擁有壯碩肌肉。（微博圖片﹑wi__wi__wi@IG）

跳《Hey Mama》非常活靈活現。（微博截圖）

粉絲們見他「舞」功精湛後，隨即就找出他多段陳年舊片，原來他在早年的時候曾公開跳女團舞，在活動場上大跳TWICE的歌曲《CHEER UP》，眼見他扭腰﹑WAVE動作自如，手腳協調非常好，不時展現出多款可愛舞蹈動作，一邊展現笑容一邊跳舞，整個畫面同他的外型相比非常有反差感，不少網友直言他活靈活現，猛男跳舞好好看。

魏河俊跳女團舞零違和感。（微博截圖）