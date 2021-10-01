魷魚遊戲｜玻璃橋關卡九死一生？ 台灣玻璃館專家詳解生還秘訣

最近超夯的韓劇「魷魚遊戲」，在第五關「跳玻璃橋」，參賽者必須分辨何者是一般玻璃，何者是強化玻璃，如果是踩到一般玻璃就會摔死。在現實的世界，要怎麼去分辨一般玻璃、強化玻璃，位在彰濱的台灣玻璃館臉書小編，對應「魷魚遊戲」劇情，特別請來玻璃師父來做專業解答，但結論還是要靠運氣。



要通過「魷魚遊戲 」玻璃橋，網路有許多說法，台玻館小編請來玻璃師父，教大家怎麼分辨一般玻璃、強化玻璃：

（*** 請注意：本文有劇透內容，包括部份為結局劇透內容 ***）

1、標示：強化玻璃一定會有「強化標」 (每家標示皆不同)。

▼▼▼點擊即睇如何分辨強化玻璃？在《魷魚遊戲》中可以點用？▼▼▼

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2、波紋：在強化過程中，會因為冷熱交替影響，平整的玻璃表面或多或少會形成些微的波浪，因此在某個角度上會呈現波紋。

3、聲音：因強化過後，會形成應力層的關係，一般玻璃的聲音會比較清脆，強化玻璃會比較沉一點。

4、敲破：強化玻璃是安全玻璃的一種，當破裂時會呈現顆粒狀較不會割傷，而一般玻璃破裂時會一片一片的尖銳角。

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回歸劇情，小編也自行研究魷魚遊戲的玻璃橋要怎麼過關，發現：

1、玩遊戲的玻璃橋上，絕對不會有強化標~❌失敗。

2、玻璃師父利用光線來辨別~這點是對的⭕️，就是利用光線透過的角度看波紋，但劇裡關主後來又把燈被關掉了，所以參賽者又無法過關。

3、使用彈珠敲打玻璃辨別聲音~這個可行⭕️，但這種需要比較，小編本人也是試了好幾次，所以依裡當時那麼緊張的狀況，彈珠又只有一顆的話，就又過不了關了。

小編最後結論是只能靠機率過關，但仍希望這些解答，有助於解開大家的疑惑，順利拿到456億。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】