我在他鄉挺好的 | 小眾網劇演繹貼地北漂　主角全是異鄉人寫照？

內地近年出現了不少以異鄉打拼為題材的女性群像勵志劇，好似《北京女子圖鑒》、《歡樂頌》、《三十而已》等，近來還有馮小剛執導的《北轍南轅》以及《我在他鄉挺好的》，雖然前者有大導演以及一班影帝影后黃渤、徐帆、劉曉慶等助陣，但人物、劇情等非常離地，遠不如只有12集的小眾網劇《我在他鄉挺好的》。



《北轍南轅》由金晨、藍盈瑩、啜妮、王珞丹、隋源等主演，多位國家一級演員以及影帝影后都有助陣劇集。（劇集海報）

《我在他鄉挺好的》由周雨彤、孫千、金靖、任素汐等主演，沒有任何一線演員、導演加持，卻在開播後立即成為熱話，口碑收視不俗，當中的「痛點」直戳打工人的心扉，包括租房、通勤、職場等問題。

《我在他鄉挺好的》中沒有任何一線演員。（劇集海報）

周雨彤飾演的喬夕辰由小鎮一路考到北京讀書、工作，她沒有二環內的大別墅，每日上班要逼地鐵。被黑心中介騙取半年租金，那是她全部的錢，一瞬間化為灰燼。之後再租屋，又遇到糟心室友，帶男友回家過夜、將家中搞到一團亂、偷用自己的洗浴用品等，反倒還被對方罵小氣。

很多在外漂泊的打工人不多不少都有過被中介欺騙的經歷。（視頻截圖）

被稱為「東北全智賢」的孫千年輕漂亮，沒有一位好似《北轍南轅》中，時刻強調金晨美貌的老闆，即使對業務不熟的新人，靠一兩句說話，就輕鬆得到兩萬獎金。而孫千只有一份普通的客服工作，總是向顧客道歉，在飲食、購物、旅遊方面都要精打細算，甚至是東拼西湊刷卡。

孫千為買手袋，東拼西湊刷卡。（微博@孫千）

金靖飾演的胡晶晶，是四人中的「小太陽」，總是獨自承受苦澀。明明公司要裁員，卻要挾她主動辭職，為了就是省下一筆賠償金。即便有不順心的時候，也從不向朋友、家人訴苦，慢慢心裡崩潰，最後縱身一躍，結束生命。

劇集中未講明金靖自殺的原因，包含了一些懸疑因素。（劇照）

即便是四人中事業最好的一位紀南嘉（任素汐飾），也要面對大到公司資金周轉、買房、追數，小到腸胃炎、衛生間漏水等現實難題，沒有《北轍南轅》中，動輒就放棄客戶虧欠的五六百萬。就連自己罹患宮頸癌，也不能告訴親人。

任素汐以出演話劇為人熟知，演技相當精湛。（劇照）

除此之外，《我在他鄉挺好的》女主角們的友情都是有基礎，周雨彤、許言、金靖是同學，而任素汐是金靖的表姐。並非是《北轍南轅》中，幾位不同階層的女性，純粹靠眼緣相聚。

三位好友在異鄉互相取暖。（劇照）

面對生活中的種種不易，通常在異鄉漂泊的人，都很少會對父母、好友坦白，以來避免他們擔心，二來問題始終要靠自己解決，被問到近況時，也會以「沒事」、「挺好的」、「老樣子」輕描淡寫地帶過。或者大事不常有，但總不免有些雞毛蒜皮又不得不去解決的小事。天上不會掉餡餅，在異鄉最重要的，還是要獨立自主，克服各種困難，處理一切大小事務。因此對比起《北轍南轅》的懸浮，《我在他鄉挺好的》更易引起大眾共鳴，畢竟當中不多不少，或者有自己的縮影。

輕描淡寫地表示自己在他鄉很好。（視頻截圖）