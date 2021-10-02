張明偉黑白照告別「佐治」　爸爸張永森來頭不少曾獲頒銅紫荊星章

現年32歲的張明偉（Aaryn）近年憑無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》「佐治」一角成功入屋，但上月卻突然在社交平台宣布告別劇組。今晚（2日）播出的《開心速遞》亦是張明偉最後一集的演出，他在IG上載黑白照告別角色並寫着：「溘然長逝。說了再見，約定再見，今晚8點見！來生再見，Ciao。」雖然網民對「佐治」的離開大感不捨，不過亦留言祝福張明偉有更好的發展。



張明偉在IG上載黑白照告別角色。（IG/ @aaryncheung）

劇中的「佐治」是一名有錢仔，現實中的張明偉同樣出身富裕家庭。昨日（1日），張明偉在IG上載與爸爸在馬場的合照寫着：「原來咁大個仔第一次陪爸爸入馬場，有得食有得拎，happy family day！」他與爸爸一同穿上恤衫西褲，官仔骨骨現身。

張明偉的爸爸張永森是一位律師，他在1973年於香港大學畢業，由1982年至2019年一直擔任深水埗區議員，亦是自由黨創黨成員之一。另外，張永森在1993年獲委任為太平紳士，2009年獲頒授榮譽勳章，2016年獲頒授銅紫荊星章。而張明偉的媽媽是一名英文老師，張明偉曾表示入行後家人一直很支持自己，沒有給予什麼壓力，由細到大都給他很大的自由度讓他放心追夢。

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