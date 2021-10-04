楊冪黑色噴血緊身裙惹暴動　完美S曲線性感優雅兼備

內地女星楊冪演戲精湛、身材傲人，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，她同時也是各大時尚活動爭相邀約的對象，長相甜美優雅的她，最近為品牌代言商拍攝一系列時尚大片，只見貼身皮裙和透膚黑絲襪無比性感，一抬腿，展現蜜桃臀、完美Ｓ曲線。



先前，楊冪代言的服裝品牌，秀出一連串形象照，讓楊冪穿上黑色時尚服飾，是帥氣風的皮革連衣裙，貼身剪裁展現她前凸後翹的身材，而她將腿輕輕一抬，辣秀頂級蜜桃臀與性感的S曲線，超火辣。

楊冪新照片再度辣翻網友，網友們也紛紛留言「腿真的好美！」、「這雙腿真的永遠都看不膩！」、「完全『冪』大腿，愛了愛了」、「楊冪姊姊真的是神仙顏值，我真的愛了愛了，大美女就是大美女」、「姊姊的美麗可是用言語說不盡的呀」、「楊冪可鹽可甜，一眼萬年，教科書級別的美貌」。

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