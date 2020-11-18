楊冪十句正能量語錄：有時間哭還不去睡覺？　助你找回該有的自信

楊冪早前歡慶34歲，她一路從《神鵰俠侶》的郭襄展露頭角，再到《宮鎖心玉》《仙劍奇俠傳三》、《美人心計》、《三生三世十里桃花》的白淺，就這樣從曾演出周星馳《武狀元蘇乞兒》的童星躋身中國「80後四小花旦」之位。然而即便成了流量一姐、帶貨女王、話題中心，楊冪心裏都仍有一把尺，無論生氣、難過、快樂都不過度，甚至過去面對低潮，她還會給自己「規定時間」逼自己一定要走出來。也因為走紅的這條路上時不時就招黑，楊冪非但沒有被打倒反而練就了「肉身鎧甲」與「鑽石心」，甚至可以跳脫受害者思維，像個旁觀者一樣地呼籲黑粉：「收錢的黑，你說為了生活我可以理解；如果你們又沒拿錢，那就別幹損人不利己的事了，沒意義，傷害不了我的。」

不過最最重要的是她懂得自嘲和幽默面對各種犀利的問題。宣傳《三生三世十里桃花》時，有記者就問她髮際線後退、高額頭的問題，她笑說：「那要去看《三生三世十里桃花》，珍惜還有頭髮的我。」逗樂現場的同時又宣傳到了新戲。而被問到四小花旦裡誰動刀（整型）最多，她則回答：「應該是我，生孩子了呀！」優雅地跳過陷阱。

今天我們蒐集整理十句楊冪曾說過的金句，關於人生、愛情、工作，看完你會發現楊冪不僅聰明也很懂得保護自己，因為她從沒有把傷害自己的權利交給別人；與此同時她也很認識自己，知道自己的價值在哪 ，並在能力範圍內確保它不變質：「我對工作是永遠不變的。永遠不遲到，永遠不忘詞。」我們也都該和楊冪一樣這樣愛惜自己的羽毛⋯⋯

按圖看楊冪說過關於人生、愛情、工作的金句，「吸收」她帶出的正能量▼▼▼

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彭于晏：覺得沮喪代表你活在過去；覺得焦慮說明你活在未來；若平靜泰然才證明你活在當下！

蔡康永：愛情消失時別問自己做錯什麼，大部分的事都與對錯無關，別找理由怪自己

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：女人都該美得聰明有底氣！楊冪：我不渴望別人了解我，因為「別人」根本不重要】