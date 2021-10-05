林峯劉濤金融劇《星晨大海》講08年股災慘事！盤點8套10月陸劇

2021年十月開播內地電視劇，以時裝劇為主，並將迎來流量男神霸屏！有《王牌部隊》黃景瑜VS肖戰、《而你剛好發光》龔俊、《陪你逐風飛翔》王安宇，此外因為《東宮》人氣竄升的陳星旭，更預計有兩部作品《真相》、《一見傾心》相繼開播，連資深型男林雨申，也帶著新劇《好好生活》加入戰局！面對眾多高顏值男星輪番上陣，哪位會成為你的十月男神呢？！



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好好生活

開播平台：芒果TV

開播時間：2021.10.05

主演卡司：林雨申、蔡文靜、鄒廷威、陳怡、徐冰、姜妍

陸劇《好好生活》是一部都市感情劇，講述女主吳憂（蔡文靜 飾）與男友相約領證，但領證當天因為車禍而無法到場，男友憤而分手，如天堂掉到地獄的處境，卻又遇到大魔王何西亞（林雨申 飾），本來對立的關係，因為吳憂無意發現，何西亞是車禍當天的救命恩人而改變，從此展開一場互相成長的愛情；此部由《我喜歡你》、《雙面神探》林雨申，以及《光芒》蔡文靜主演，是一組值得期待的實力派CP。

只是結婚的關係

開播平台：騰訊視頻

開播時間：2021.10.08

主演卡司：王子奇、王玉雯、易柏辰、李俊辰、鍾麗麗、楊玥、陳怡馨、陳汛

陸劇《只是結婚的關係》是一部都市愛情劇，改編自香網的小說《閃婚總裁契約妻》，講述女主顧兮兮（王玉雯 飾）誤闖私人酒會，因為一個烏龍事件讓他與總裁尹司宸綁在一起，為了達到雙贏，兩人決定長期合作，簽訂契約婚姻，開始一段奉命結婚、公費戀愛的先婚後愛故事；此部由《御賜小仵作》王子奇、《九州天空城2》王玉雯主演，還有《恨君不似江樓月》、《奈何BOSS要娶我2》易柏辰參演，都是人氣新生代演員，卡司值得期待。

而你剛好發光

開播平台：騰訊視頻

開播時間：2021.10.11

主演卡司：龔俊、王子璇、吳奇隆、王鶴潤、馬思超

陸劇《而你剛好發光》原名《Art on 藝術生》，是一部學生追夢的青春校園喜劇，述說品學兼優的女學霸陸七一（王子璇 飾），不畏世俗眼光、為了追夢勇闖藝考，開朗的陸七一再過程中遇到高冷才子方岩（龔俊 飾），兩人從陌生到攜手成長，最後都成為更好的自己；此部早已殺青，積壓了三年，因為龔俊在《山河令》名聲大噪而提上播出日程，搭配主演《陪你到世界之巔》、有北影校花之名的王子璇，令人期待這一對顏值在線的組合。

星晨大海

開播平台：優酷

開播時間：預計2021.10

主演卡司：劉濤、林峯、盧芳生、柴碧雲

陸劇《星辰大海》是一部都市勵志劇，講述來自不同家庭的簡愛（劉濤 飾）、方恆之（林峯 飾）、李一鳴（盧芳生 飾）、文馨（柴碧雲 飾）四個年輕人，經過98年東南亞金融風暴和2008年金融危機，在事業上堅持奮鬥的故事；此部卡司由實力派老戲骨集結，值得期待！

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真相

開播平台：優酷

開播時間：預計2021.10

主演卡司：陳星旭、蓋玥希、許亞軍、劉暢、溫崢嶸、傅方俊

陸劇《真相》原名《檢察官與她的希納斯》，是一部法務類懸疑劇，述說檢察官林嵐（蓋玥希 飾）、林遠昊（陳星旭飾），運用專業技術突破案件，成為攻無不克的不敗搭檔；此部由中國最高人民檢察院第二檢察廳、檢查技術信息研究中心指導製作，是中國首部有關檢察技術工作題材的戲劇，著重點有別於之前法務類戲劇，題材新穎讓人好奇，加上陳星旭的檢察官造型帥氣、蓋玥希短髮超颯，造型滿分讓人期待。

陪你逐風飛翔

開播平台：騰訊視頻

開播時間：預計2021.10

主演卡司：宋祖兒、王安宇、苗圃

《陪你逐風飛翔》是一部有關冰上競技的戲劇作品，故事述說喜歡短道速滑的女生沈爭一（宋祖兒 飾），背著媽媽參加逐風俱樂部的新人選拔，因次遇到魔鬼教練莊閱（王安宇 飾），經過波折與莊閱的幫助，終於進入逐風隊，最後夢想成真；此部由《我的時代，你的時代》王安宇、《九州縹緲錄》宋祖兒搭檔，並且在開播之前與ELLE合作寫真拍攝，超般配的CP感，也讓此部未播就先預熱！

一見傾心

開播平台：優酷

開播時間：預計2021.10

主演卡司：陳星旭、張婧儀、林俊彥、陳欣予、蔡宇航

陸劇《一見傾心》故事述說邪魅少帥譚玹霖與財閥千金沐婉卿的高燃愛戀，男主是《東宮》飾演壞壞惹人愛的太子陳星旭，這次換上民國時期的軍裝，痞帥的氣質、腹黑的人設，滿滿的制服禁慾感，讓觀眾非常期待這場民國偶像劇的戀愛故事！

王牌部隊

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：預計2021.10

主演卡司：黃景瑜、肖戰、鍾楚曦、傅程鵬、李幼斌、徐洪浩、毛林林

陸劇《王牌部隊》是一部立志軍旅劇，描述了一支部隊成為國之重器的成長曆程，重點刻畫一群有靈魂、有本事、有血性、有品德的新一代軍人的故事；此部由《愛上特種兵》黃景瑜、《陳情令》肖戰，分別飾演草根子弟與軍二代兩種不同氣質的軍人，而更讓人興奮的是，黃景瑜在《愛上特種兵》被稱讚軍人造型即將再次回歸，加上肖戰有點公子貴氣的軍人模樣，兩人的對手戲值得期待。

十月即將開播的戲劇，有愛情、勵志、律政、軍人等等題材，並且幾乎都是時裝劇，喜歡各男神們時裝造型的粉絲，千萬不要錯過了！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》東宮｜彭小苒、陳星旭、魏千翔主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】