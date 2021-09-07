《延禧》粉絲必睇吳謹言《我的砍價女王》！盤點8部九月最新陸劇

九月初秋，愛情劇繼續延燒，各家平台前仆後繼的紛紛推出新劇，有延宕已久，肖戰、楊紫主演的《餘生請多指教》、任嘉倫、白鹿宿命戀人的《一生一世》、羅雲熙、程瀟愛與救贖的《良言寫意》、牛駿峰、李蘭迪攜手追夢的《捨我其誰》，究竟誰能脫穎而出，成為「九月最佳男友」？請跟小編一起搶先目睹新片介紹吧！



《我的砍價女王》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：2021.09.03

主演卡司：林更新、吳謹言、吳奇隆、王鶴潤、馬思超、宋奕星、陳希郡、艾曉琪

都會愛情劇《我的砍價女王》，改編自言情小說《砍價女王》，講述Z世代的職場事業觀，遭遇未婚夫「無故逃婚」的夏淺，化悲憤為力量，竟意外開啟自己「砍價師」的事業之路，還與毒舌實業家盛哲寧（林更新 飾），譜出一場相愛相殺的奇妙愛戀。愛新覺羅家族成員再續前緣，《步步驚心》四阿哥吳奇隆、十四阿哥林更新兄弟再聚，還有《延禧攻略》最颯貴妃吳謹言的加盟，這卡司陣容怎能不期待!

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《也平凡》

開播平台：東方衛視、北京衛視

開播時間：2021.09.03

主演卡司：鄭愷、張國立、林峯、呂涼、種丹妮、湯夢佳、郭耘奇

犯罪懸疑劇《也平凡》即將在九月開播，一樁連環殺人案，在刑警季凡（鄭愷 飾）、隊長熊振男（種丹妮 飾）、法醫趙清妍（湯夢佳 飾）等人抽絲剝繭的調查下，意外牽扯出27年前的舊案，隨著真相的浮出檯面，未知的危險也亦步亦趨的逐漸靠近。集結《獨步天下》林峯、《他其實沒有那愛你》鄭愷、《良辰美景好時光》種丹妮等實力演員，資深戲骨張國立老師，更是首次嘗試飾演工於心計的幕後操盤手，如此堅強的卡司，怎容錯過！

《雙面神探》

開播平台：芒果tv

開播時間：2021.09.07

主演卡司：林雨申、劉怡潼、羅予彤、龍政璇、丹琳、甄子琦

《我喜歡你》林雨申首次挑戰「刑偵劇」，飾演邏輯嚴謹的高冷刑警徐無雙，而在《三千鴉殺》表現讓人眼睛一亮的劉怡潼，則將出演警校剛畢業，便被派去傳銷窩臥底的菜鳥刑警王大雨，還有《錦繡南歌》龍政璇、《我有特殊溝通技巧》羅予彤鼎力加盟，一場另類版的「貓捉老鼠」追逐大戰，究竟要如何逗趣上演？

《餘生請多指教》

開播平台：騰訊視頻、WeTV、湖南衛視

開播時間：2021.09.08

主演卡司：肖戰、楊紫、翟子路、馬渝捷、李沐宸、李昀鋭、章煜奇

由《斗羅大陸》肖戰、《親愛的，熱愛的》楊紫領銜主演的愛情治癒劇《餘生請多指教》，終於在觀眾千呼萬喚下定檔九月，再加上《全職高手》翟子路、李沐宸的加盟，這群實力新生代演員的頂尖交鋒，激盪出的火花值得期待！故事改編自柏林石匠同名小說，講述音樂系學生林之校（楊紫 飾），與醫院主治醫師顧魏（肖戰 飾）因「病」結識，進而開啟一段家庭、事業、愛情的雙向治癒之旅。

《捨我其誰》

開播平台：優酷

開播時間：2021.09.08

主演卡司：李蘭迪、牛駿峰、韓玖諾、秦天宇、朱嘉琦、曹博、何宣林、宋涵宇、陸駿瑤、夏銘浩

青春競技傳承劇《捨我其誰》，改編自小說《捨我棋誰》，故事圍繞在「圍棋」精神的傳承，天才棋士盛景初（牛駿峰 飾）的橫空出世，引起圍棋界的軒然大波卻也飽受爭議。經歷低谷與背叛，初心不忘的他要如何重拾屬於自子的榮光。牛駿峰繼《婆婆的鐲子》接棒成為霸屏演員，搭檔《別想打擾我學習》李蘭迪，一同見證頂流棋士之路的艱辛與璀璨。

《雙探》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：2021.09.09

主演卡司：段奕宏、大鵬、曾美慧孜、鄭楚一、張國強、邢佳棟、劉威葳、申琦

又一部「雙男主」，懸疑劇《雙探》定檔九月，由《假日暖洋洋》大鵬、《大秦賦》段奕宏，兩大實力派男星領銜主演，故事改編自真實事件，一起小學生綁架案，引來京城刑警李慧炎（段奕宏 飾）到場調查，同時為追查父親被殺真相的入殮師周游（大鵬 飾）也來到此處，東北小鎮雙塔所隱藏的祕密，正隨著夜幕結束後的黎明，緩緩露出了端倪！

《一生一世》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：2021.09.09（暫定）

主演卡司：任嘉倫、白鹿、此沙、王悅伊、駱明劼、王瑞欣、羅海瓊、馮嘉怡

都會愛情劇《一生一世》即將在九月與觀眾見面，故事一樣改編自墨寶非寶所著小說《一生一世美人骨》，同時也是熱議劇《周生如故》的今生續篇，帶著前世記憶輪迴轉世的時宜（白鹿 飾），終於在二十六歲時，遇見那位名喚「周生辰」（任嘉倫 飾）的男子，前世命運蹉跎，今生必要得償所願。扮相宜古宜今的任嘉倫、白鹿，兩人的時裝CP適配度，更是未演先轟動，看來這「辰時夫婦」的熱度勢必將繼續延燒！

《良言寫意》

開播平台：騰訊視頻、WeTV

開播時間：2021.09.22（暫定）

主演卡司：羅雲熙、程瀟領銜主演，季肖冰、田依桐、高寒、李佳潔、管梓淨

演員無縫接軌不稀奇，現在連原著作者也來無縫接軌，木浮生今年繼《原來我很愛你》、《世界微塵裡》之後，又將推新全新改編劇作《良言寫意》，一場車禍，徹底改寫了厲擇良（羅雲熙 飾）與蘇寫意（程瀟 飾）的人生，命運讓他們重逢，卻也將他們推進萬劫的深淵！《半是蜜糖半是傷》羅雲熙、《你微笑時很美》程瀟、高寒、《你是我的榮耀》季肖冰，多位實力新生代同台飆戲，精彩不容小覷！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》警察榮譽｜張若昀、白鹿主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】