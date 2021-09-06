張鈞甯碩士論文因兩字被指涉台獨　傳遭陸劇除名刪戲份

藝人小S之前因為在社交網站上支持力挺台灣東奧選手，並稱為「國手」，讓她遭大陸網民出征，一夕間丟了4個代言。近期女演員張鈞甯也遭陸網民質疑為台獨，挖出她過去碩士畢業論文題目中包含着「我國」兩字，以及過去在電視節目說了一句「台灣不能輸」。



繼小S發文稱台灣奧運選手為「國手」丟失許多中國代言後，張鈞甯亦遭網民挖出11年前於國立中央大學產經研究所的論文，題目為「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，其中「我國」2字遭大陸網友指控為台獨的證據，日期格式「中華民國九十九年七月」也被挑毛病。而張鈞甯過去參加日本電影節時，被問到是不是「中國台灣」時疑似否認且強調自己是「台灣人」，但也有人指此片段只是畫面上提到，並非她本人所說。

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此外，在6年前張鈞甯曾上節目接受盧秀芳訪問，談論有關兩岸拍戲的差異，她提到第一次去大陸拍戲時，前一秒才和同戲的演員打打鬧鬧，下一秒開拍後同戲演員立刻進入狀況，眼淚就掉下來了讓她很震驚，從那時起她就覺得「台灣不能輸」。

這引發大陸網民熱議，「不要抱持期待了」、「又一個」、「估計要黑掉了」，不過也有其他網民覺得「搞完小S，又開始搞張鈞甯，這群人有腦子嗎？」、「老說台獨都沒人甩證據」、「張鈞甯早期言論被扒了，可我感覺有點牽強啊！」。

另外，微博上有影劇博主又爆出張鈞甯慘遭中國新劇《女心理師》除名，並放出百度百科的截圖，證實張鈞甯已在演員名單中被消失了，且還傳出戲份也遭到刪除。但截至目前為止，百度搜索與劇組官方微博仍能看到張鈞甯出現在演員表上。