童你一起長大了｜龍炳基爆星爺經常唔帶錢返工：搭的士問我借廿蚊

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的《童你一起長大了》於昨晚8點半首播，節目為大家一起重溫不同年代，小朋友放學後睇期待的兒童節目，同時喚起大家對童年美好時光的集體回憶。第一集就有《430穿梭機》的主持們，除了有元祖主持機長張國強及副機長譚玉瑛外，還有前主持陳嘉輝及龍炳基同大家一齊話當年。



《430穿梭機》中有個叫《黑白殭屍》的趣劇單元，由當年初入行的周星馳（星爺）、龍炳基和曾華倩一同主演。

龍炳基大談昔日周星馳大頭蝦事件。

與周星馳（星爺）一同於藝訓班出身的龍炳基，於1983年加入《430穿梭機》並於節目《黑白殭屍》內扮演「白殭屍」，1991年移民美國並成家立室，2005年曾短暫回港為亞洲電視主持烹飪環節，現已回到美國生活。他在節目中透過視像分享節目點滴，說兒童節目之寶譚玉瑛姐姐記性超好：「你畀份稿佢，五、六張紙佢都唔漏，標點符號都記得，仲要連你嗰句說話都可以記埋。」

龍炳基移美後由低做起，做到變大廚。（網上圖片）

龍炳基也分享到，原來星爺除了是藝訓班同學外，也是他和太太的媒人：「嗰時幫《黑白殭屍》喺廠度拍Opening宣傳片，我同星仔要喺天窗度跳落嚟，星仔跳先，但佢可能出於本能驚，就縮起咗隻腳，當時我跳緊落去，咁就撞咗落我個鼻骨度，咁就爆咗，我成個鼻歪咗。然後我入咗醫院，但就因為咁識咗我老婆，曾華倩次次見到我都笑問：『你仲係嗰個護士老婆？』」

單元《黑白殭屍》是由周星馳、龍炳基和曾華倩一同主演。

他又笑指星爺「大頭蝦」，經常會「唔見銀包」或「忘記帶銀包」：「咁佢會點呢？佢住得公司近吖嘛，咁佢搭的士返到嚟，然後就衝入嚟化妝間：『基仔基仔，拎住廿蚊嚟。』我就會問：『又嚟做咩？又唔記得帶銀包？』架的士就喺出面等緊，佢又衝番出去。有時喺Canteen食嘢，佢唔記得帶銀包又係咁：『喂！龍炳基同我畀住錢先。』我諗諗吓，佢有冇畀番晒啲錢我呢？我借咗咁多次錢畀佢。哈哈。」

《黑白殭屍》當年紅極一時，而當年有份參演嘅曾華倩，亦都靚到揼一聲。

譚玉瑛即打趣謂：「唔怪得我見親佢，佢第一句都係問基仔依家點，可能佢想還番啲錢畀你。」黎芷珊則笑言：「佢（星爺）對我哋冇咁架喎，出去食嘢係佢畀錢架喎。」張國強聞言即開基仔玩笑謂：「你喺佢心目唔係龍炳基，係提款機喎！」

龍炳基大談昔日周星馳大頭蝦事件。

由於星爺練開泰拳，眾人指他當年有「泰仔星」之稱，黎芷珊更透露當年星爺最愛找她做靶練腿功，而她則由最初的「大嚇一跳」演變到最後「冇晒反應」。另陳嘉輝則扮演「論盡的工作人員」現身錄影廠與昔日拍檔重聚，由於他低調神秘又蠱惑，一度嚇窒芷珊與譚玉瑛，場面搞笑。

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