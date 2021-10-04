青年心城｜游嘉欣新劇做女一　多造型cosplay連洗碗阿姐都有

繼《香港愛情故事》後，游嘉欣（游游）又有新演出！今次她將會繼續於監製林肯的新劇《青年心城之撐起青春》擔任女主角。這套短劇將於星期日每晚十點播放，也是繼《愛情故事》後再度主力探討香港存在多時的土地及房屋問題，不過這次故事主線將集中在一班年青人身上！



繼《香港愛情故事》後，游嘉欣（游游）又有新演出！

《青年心城》由新一代演員林正峰、游嘉欣、黃紫恩、施焯日、王虹茵等落力演出，其他演員還有黃子雄、黃美棋、林子超、袁鎮業等，至於馮盈盈、陸浩明、羅天宇、莊思敏及林景程則會客串一角。《青年心城》故事圍繞聚集在共享工作空間的年青人，尤其主角阿峰，如何在面對種種問題及經歷後，蛻變並重見希望的故事；希望透過共享空間中這班年青人的貼地遭遇，勉勵時下自覺陷入困局又而感到絕望的青年。

林正峰飾演的主角阿峰「搵朝唔得晚」，是個頹廢的「日光族」（人工日日清）。

為了配合「年青人」主題，監製林肯大膽起用林正峰及游嘉欣兩位新進演員擔正做男、女主角。另一亮點，是劇中演員很多均來自無綫J2口碑綜藝節目《#後生仔傾吓偈》，除了陸浩明及馮盈盈外，林正峰、王虹茵乃第一代「後生仔」、游嘉欣、黃紫恩乃第三代「後生仔」，施焯日則為第四代「後生仔」，看來一眾「後生仔」前途果然無可限量；現年27歲、曾為前港隊女子藝術體操運動員的「後生仔」王虹茵，在劇中更會展示驚人瑜伽功，絕對值得期待。

陸浩明。

在《#後生仔》中以言論出位大膽馳名的林正峰，及以坦白兼鄰家女孩見稱的游嘉欣，這次飾演角色將帶出另一番新鮮感。正峰飾演的主角阿峰小時候不但見義勇為，且對自身及夢想有著一份堅持，後來因為面對逼人生活—樓價高企以及工作的不公平及壓力，由熱血青年變成「日光族」，每天過著得過且過、今日唔想理聽日事的生活；直到重遇對凡事抱著希望及堅持態度的阿欣（游嘉欣飾），以及共享工作空間熱血老闆堅叔（黃子雄飾），阿峰的頹廢人生逐步得以改善。

林子超、黃美棋。

觀乎製作組發布的造型照，飾演「太子女」的嘉欣BB造型多變，除了有省鏡的少女及OL打扮外，更有純情學生、健康運動以及可愛搞鬼的清潔小妹Look；據知嘉欣劇中還有健康性感集於一身的攀石Look，而且更會一展運動天份；至於正峰的造型亦相當多變，除了頹廢青年Look，還有數個打工仔造型；如此身份懸殊的二人，在劇中將會擦出多少火花？