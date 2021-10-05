三台收視報告｜TVB走懷舊風又贏一仗　但而家播旅遊節目好咩？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是9月27日至10月3日。這回報告的重點放在TVB的綜藝節目上，無論是新播的《#好掛住日本》或《童你一起長大了》，都有數字印證TVB的觀眾生態。



先講TVB劇集，兩套黃金檔劇《我家無難事》和《把關者們》都有稍微回溫，愈來愈接近20點的水平，不過成績依然是強差人意，看來真的要等到台慶劇的勢頭才有望把這時所的收視拉高。而ViuTV方面，《超感應學園》和《The Penthouse上流戰爭》都一樣錄得2.9的收視，該台的收視愈來愈平穩，3點左右已是合理的基本盤，就看將來如何再突破。

《我家無難事》今次錄得19.5點，愈來愈接近20點。

至於綜藝方面，TVB星期一至三由《#好掛住日本》取代本來的《煮戰》，可惜成績只是一般般的12.9點，比起《煮戰》的平均收視較低，除了可以看出觀眾們喜愛煮食節目之餘，在港人暫時未能自由自在地去遊行之時，竟然播出一個旅遊節目「贈慶」，看來不是太好的選擇。而星期四、五播放的《醫醫，我不想再病了》則有比較高的13.7點，講健康的題材永遠都長青，就好像ViuTV的《健康要Fact Check》和開電視的《健康原因講多D》，一直都是收視的保證。

《#好掛住日本》播出之前更出現小風波。（影片截圖）

同樣是首播的《童你一起長大了 》，節目邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，完全是食懷舊風味。正正是這樣，收視錄得16.2點，比起之前同時段都節目，算是一個好成績，看來這道懷舊菜剛好對到觀眾的口味。

《430穿梭機》兩大機長。

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