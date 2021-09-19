請吃飯的姐姐︱蔡少芬拍劇曾誤傷袁潔瑩　朱茵親示範掌摑戲技巧

由「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）、洪欣擔任固定嘉賓的真人騷《請吃飯的姐姐》每集都話題十足，四位女神的友誼令人艷羨，深受大眾歡迎。



四人友誼深厚，令人艷羨。（微博@陳法蓉）

最新一集中，Ada再度大談拍戲經歷。剛入行首套劇就同郭富城、袁潔瑩合作武俠劇《風之刀》，她透露同袁潔瑩拍打戲時，曾經用劍誤傷對方的眼睛：「（眼睛周圍）全紅了，眼角都打瘀青了，她反而就安慰我，她人很好，她說沒事，你給我休息一下。然後我就走去洗手間不停地哭。」一旁的洪欣表示：「我有一個幾乎每個演員都有機會拍的，就是被人家打一巴掌，或者你打別人一巴掌。我為什麼要說呢，就是我真試過，整個牙臼掉下來。」嚇到其他三人都驚一驚，洪欣解釋道，因為對方用了手掌下面的位置，導致脫臼，完全動不了：「嘴巴合不起來，然後我本來還要講對白，講不了了，但是我把那個鏡頭也堅持拍了，後來就送去醫院了。」

洪欣的一番說話令其他三人相當驚訝。（視頻截圖）

隨即，Ada繼續憶述當年拍攝《飛女正傳》的過程：「人家玩威亞，是下來之後，就完結了嘛。我是要重新從下面，慢慢慢慢吊上去再下來，不行，太快了，再來一個，再慢慢上去最高，然後再下來，無數遍。然後做完了，整部戲還要吊威亞飛來飛去，然後他們一拉上去，我就立馬把身體轉過去，然後就飛過。」一旁的朱茵補充道：「我還記得你那個時候，是一點都不疼自己的，我還記得她打電話給我說，哪裡受傷，我就罵她『神經病』，你不能這樣子，對於我來說，她是亂來，而且也不吃飯，就一吊上去，她就說今天我不吃飯，因為我已經吊到不能吃了。」朱茵一邊講，甚至仍有些「氣憤」，非常心疼Ada：「就是說有些時候，你可以做那個動作，你做得好，你還是心裡有點數，你不能餓，你可以吃一點點。」Ada還打趣道：「正常人是需要的，但我一工作就瘋了。」

Ada指自己很極端，朱茵好心疼。（視頻截圖）

對此，網友們都大讚Ada搏命，同時也感慨過去的藝人非常敬業等。

+ 3

點擊下圖睇朱茵示範拍戲時掌摑技巧：