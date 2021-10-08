台灣性感女星林莎床照曝光　純白蕾絲睡衣藏不住白滑美腿

台灣性感女星林莎日前獲邀擔任寢具年度品牌代言人，她換上純白家居服，抱著枕頭拍攝了一系列的「床照」，大方邀請粉絲一起進入夢鄉。



林莎表示，最近因為工作忙碌，睡眠時間變少，但靠著好的枕頭，讓她能一覺醒來精神飽滿。「我覺得包覆感特別有感，感覺被捧在手心上。」她更用戀愛談妙喻挑選枕頭，有時容易踩雷，像是「沒有足夠安全感、高度永遠是號稱、說正面背面一樣好但⋯⋯」，所以一定要睜大眼睛慎選「對象」。

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該廠商除了相中林莎清新、甜美的形象，還設計出「與林莎一起進入夢鄉」的口號。林莎也笑稱，因為這款枕頭實在太強大，在拍攝形象照時她真的差點睡著，掛保證不管「內用或外帶」都能睡個好覺。

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