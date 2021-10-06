魷魚遊戲｜李政宰一集片酬勁吸X億　拍完《魷魚遊戲》身價再暴升

Netflix南韓紅劇《魷魚遊戲》紅遍全球，拿下90國排行榜冠軍，男主角李政宰原本就是南韓國民影帝，更因該片片酬暴漲，韓媒初估他的酬勞大約單集3億韓元，9集共拿約27億韓元，超越宋仲基在《黑道律師文森佐》的單集1.8億韓元，其他演員包括朴海秀、鄭好娟，應該都在幾十萬至1百萬之間。



《魷魚遊戲》的9集總製作費約200億韓元，由於該劇造景龐大，還有許多特效場面，單集製作費就高達25億韓元。李政宰過去主演過《與神同行》、《暗殺》等賣座電影，原本片酬更高，而他這次主演《魷魚遊戲》，相對於製作費，酬勞其實並不算多，再加上Netflix沒有票房分紅，所以無論該劇增加多少收益，他都無法多拿，讓導演黃東赫也為他抱屈。

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