魷魚遊戲︱台劇為何大落後？行內人：現況是科技領先內容像照妖鏡

公視年度大戲《斯卡羅》投入製作費超過2億元（新台幣，下同），但僅在台灣Netflix排行榜第10，其餘都是韓劇天下，宏碁創辦人暨科文双融董事長施振榮4日指出，韓國拍出《魷魚遊戲》是從20年前就開始投很多資源，要時間醞釀也要企圖心，但如今台灣也有好的開始。



▼▼▼公視年度大戲《斯卡羅》▼▼▼

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施振榮領軍的科文双融公司4日發表投資的首檔內容IP作品：將當代傳奇劇場膾炙人口的舞台劇《蕩寇誌》，透過3台4K高階攝影機、5G專網及40台4K投影機，將23個場景透過光點吉樹3D動畫團隊轉譯為全數位沉浸影像，在全台首座數位沉浸展演平台AMBI SPACE ONE登場。

《蕩寇誌》導演為藝術名家吳興國，編舞及製作人為林秀偉。施振榮坦言邀名人是為創造票房，未來則會鼓勵新藝術家加入。

而如何經營科技文創？施振榮觀點是，先找能國際化IP，以流水席方式提高展出效率，建立合夥制分潤規則，同時注意別讓科技走在內容前面，最重要關鍵仍是內容，配合時間跟足夠的企圖心，才有機會。

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做科技文創超貴！施振榮：要時間也要企圖心

「在舞台裡做科技奇貴無比！」吳興國在致詞時直言戲劇結合科技的挑戰，最大門檻就在費用，此次展演從12月17日起登場，由於是高成本投入，除文策院補貼400萬元經費，施振榮及勤誠董事長陳美琪也率先認購包場，總計投入千萬元促成第一檔沉浸體驗展演出。

施振榮也是《斯卡羅》出資者，他表示，該戲最大投資是在場景跟動畫上，由於政府預算1.5億元不夠，公視找他想辦法，透過化整為零每份200萬元邀請企業界出資，最後以這種模式募集資金完成拍攝。

《斯卡羅》儘管帶來許多不同的影評意見，施振榮說，歷史的詮釋或許每人有不同立場，但有討論就是好的開始。他也提到韓國現在是影劇強國，是20年前就有大企業跟政府投入很多資源，這需要時間累積，更需要企圖心，「過一天算一天，就沒有辦法有好的表現。」

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打造文創新商模：藝術家與科技業合夥制

而文創圈受疫情衝擊，科技與文創結合會是解方嗎？施振榮表示，台灣的科技跟藝文創作能量都很足夠，如何結合新模式，從第一天開始他就想：投入要資源，所以必須做好面對全球廣大市場的準備，因為這也是較能獲利的模式。

而為能獲利，施振榮也建議3小時的《蕩寇誌》應該濃縮成30分鐘，以流水席方式充分展現高效率！不過最終，林秀偉仍決定以45分鐘日場、夜間包場1小時展演時段，以呈現好的故事張力。

施振榮觀察，現在科技文創中以《梵谷》光影體驗展是國際藝術市場上最大的展演，而這是用已以不在世的藝術家作品做再製，但他選的是台灣內受歡迎，能國際化的內容。施振榮說，更重要是「在科技場域中，讓藝術家思考工具不同如何創作，而不是把過去的藝術放在科技場域展出。」

「《蕩寇誌》只是第一個作品，還在想更有效的體驗，」施振榮表示，現在發展仍在初期，創作者也在等第一場展演出來後，觀察觀眾反應，再思考藝術家跟科技如何有效結合，因為這是新思維，也是新生態，「這是合夥制，由科技業跟場地提供方，場地跟藝術家一起合作分潤，希望有更好的環境，讓新藝術創作者一起參與。」

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8K技術喊卡！不讓科技走在內容前

施振榮認為，科技跟藝術家雙方磨合後做出表演，其實還有許多改善空間，比方投影可以更清晰，他也透露，台達本來要放8K投影，但現在還沒執行，不只是因為8K設備很貴，更因為「沒有好的內容，硬體裝置也只是閒置。」

現在是「科技走在內容前面！」施振榮說，就像中國半導體花很多錢買設備閒置在那邊，產生不出效益，台積電買了設備就能創造產值，這就是很大的差異，雖數位沉浸展演平台AMBI SPACE ONE本來定位8K及5G技術，但現在先暫緩，先把內容豐富後，「夠好」才把8K裝上去。

他舉例，8K影像就像照妖鏡，解析度太高，老人家很好看，小孩子很好看，但模特兒本來是最好看的人物，但因8K畫質太細，臉上擦多少粉都看得出來。

「最終內容才是關鍵！」施振榮舉VR為例，科技最先進，但沒有內容就沒有辦法繼續往前進。科文双融本身有種子基金，會針對示範性內容做投資，但他也盼望，未來有更大的基金，對內容源源不斷投注，如同電影產業，一部好的電影無論籌備時間跟資源投入都很大，後製更花上很長時間。

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