三十而立微博發出生日宣言　肖戰︰對外立責任對内立本事

兩年前憑古裝劇《陳情令》紅遍大江南北的內地男星肖戰，昨（5日）迎來30歲生日。然而在這個三十而立的大日子，他就在個人微博發出生日宣言，強調自己會做好好演員的角色同被受關注的責任，獲得不少網友激讚，目前為止已超過1200萬人按讚同時超過100萬人留言，可想而知他的魅力果真沒法擋。

肖戰因為《陳情令》走紅 。（《陳情令》微博圖片）

在三十而立的年紀對於肖戰來講特別重要，作為一位人氣極高的偶像，他承諾會承擔起被受關注的責任，通過自己的努力帶更多正能量給大家：「嚴于律己，不負大家的關注和喜愛，也要通過自己的點滴影響，帶給大家更多正向的力量。與大家一起在過好自己生活的同時，力所能及地多做一些對社會有意義的事情。」

肖戰希望可以通過自己的努力，成為一位好演員。（肖戰微博圖片）

而對內他認為只要多學習提升業務能力，希望對得起「演員」這個角色：「作為演員，理所應當演好角色、努力爭取被觀眾認可。我還有很多需要學習的地方，只有練好本事，繼續提升業務能力，才能够不負演員二字。」強調自己目標明確，會繼續向前。

肖戰的顏值好高。（肖戰微博圖片）