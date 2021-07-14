疑似前女友微博踢爆「說謊成性」　谷嘉誠借李現過橋暗踩肖戰

內地男團「X玖少年團」的成員谷嘉誠近日被媒體目擊飲到醉醺醺兼與女星陳小紜共進同一酒店，因而姐弟戀傳聞被受關注。然而當大家討論之際，疑是男方的前女友就突然透過微博發文並上貼聊天記錄，直指對方「說謊成性」，他還假裝認識李現，暗踩隊友肖戰，令到不少粉絲非常不快，直指他根本是渣男。

谷嘉誠同陳小紜的姐弟戀傳聞被受關注。（谷嘉誠微博圖片﹑陳小紜微博圖片）

疑是谷嘉誠前女友透過微博發文指，自己在這幾個月時間裡患上了重度抑鬱、中度焦慮症，表明自己從未想過靠谷嘉誠的關係而紅，還表示二人分手後自己還關心對方，沒想到谷嘉誠向外放話指她就是想靠自己走紅，令到她非常無語。

疑是谷嘉誠的前女友公開聊天對話。（微博圖片）

覺得自己好傻的她還表示谷嘉誠「說謊成性」，上載了一段聊天記錄指谷嘉誠假裝是李現的好友欺騙她。因為之後她親自聯絡李現，沒想到李現表示完全不認識對方，亦否認同對方是鄰居。另外，在提到曖男的話題時，谷嘉誠就表示「真正的暖男咋可能說自己是暖男，那是人設，比如某戰」。被質疑在暗踩隊友肖戰，直指對方的暖男形象是假裝的，言語中帶有不屑的意味。不少李現、肖戰的粉絲看到之後都紛紛替偶像發聲，指罵谷嘉誠是渣男實屬離譜。

肖戰同李現都捲入其中。（肖戰微博圖片、李現微博圖片）