魷魚遊戲︱導演再提第二季計劃　三新遊戲及主線率先曝光！

Netflix《魷魚遊戲》繼續熱爆全球，昨日（5日）主角之一的李政宰和黃東赫導演現身節目《News Room》。繼早前的訪問後，導演再開口提及第二季，更透露已構思三個全新遊戲及關鍵人物，令劇迷期待！



魷魚遊戲︱導演開口提第二季進度：如果說不拍應該會引起騷動

黃東赫導演早前接受訪問時講過，由於他一人身兼導演、編劇和製作三個身份，所以製作第一季時身心疲累，甚至因此而掉了6顆牙齒，坦言即使有第二季也不是短期內計劃。可是見到劇集備受喜愛，導演才首次透露已有初步構思，他講到：「如果真的要拍第二季的話，或者會對警察『俊昊』的生死，以及對遊戲負責人『面具男』再加以說明…」而遊戲方面，他表示會想加入「為何來我家」、「打陀螺」和「跳飛機」等三個童年遊戲。

黃東赫導演首次透露第二季的構思。（JTBC）

導演坦言沒有預想到劇集會大受歡迎，他認為可能是劇中角色的設定及描繪夠細膩，所以才與觀眾產生共鳴。可是由於第一季期待度相當高，因此導演覺得第二季仍讓他負擔很大。相反李政宰就非常期待有新一季，並表示好奇之後會以「成奇勳」為中心發展，還是「成奇勳」會退成配角，再有新的主角登場。

李政宰則表示非常期待新一季，表示無法預料。（JTBC）

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