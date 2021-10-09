Albee范乙霏揭恐怖性經驗！心血來潮「即興」卻忘記鎖門下場超慘

Albee（范乙霏）早前在《今晚開讚吧》中曾透露在男友家全裸與男友哥哥對看，超驚嚇！這次她在《11點熱吵店》爆出尷尬且更讓人驚嚇的瞬間！



Albee上《11點熱吵店》談性事，透露大學時曾上男友家吃飯，男友家人也在，當時兩人突然「感覺來了，想要出發」，彼此使眼色後就進了房間，血氣方剛的兩人因為急著要「開動」，進房後都也沒關，房門也沒鎖，就直接來了，沒想到男友媽卻突然開門，眼前一幕讓男友媽當場大叫，「因為她看到我的正面，坐在她兒子身上。」讓主持人Melody也直呼：「媽媽會有陰影！」

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Albee表示當下真的超尷尬，男友媽驚叫「你們幹麻不鎖門」，然後趕緊把門關起來，而她和男友則笑到沒辦法再繼續。Albee還原當時場景，透露真的是在進行中：「我們都沒有穿衣服，媽媽跟我就是正面，兩人四目交接。」等到她和男友穿好衣服出房門時，媽媽已經離開了。

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