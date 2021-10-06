Jennie＠BLACKPINK性感現身CHANEL時裝騷　短版背心露出螞蟻腰

南韓女團「BLACKPINK」成員Jennie一出道就坐擁高人氣， IG擁有4831萬追蹤，因Chanel不離身而有「人間香奈兒」之稱。Jennie憑藉高級厭世臉及姣好身材，成為時尚界的寵兒，是許多知名品牌的形象大使，也經常登上時尚雜誌封面。近日她受邀出席巴黎時裝周，以搶眼的紅色套裝亮相CHANEL大颿，再度成為鎂光燈焦點。



5日， Jennie現身巴黎時裝周參加CHANEL 2022春夏高級時裝系列大騷，只見她穿著CHANEL招牌的毛呢套裝，深V短版背心配上A字短裙，露出大截纖細蠻腰，腹肌線條隱隱若現。

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她腳踩蝴蝶結樣式的黑色露趾高踭鞋，配件的部分有大紅色的小香包，胸口掛著CHANEL標誌的雙 C LOGO項鍊，腰間纏有珍珠項鍊點綴，紅色套裝配上一頭黑色長髮，加上冷豔的厭世臉，看起來氣場十足。

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在2022春夏高級時裝系列大秀發表前，香奈兒邀請包含尊尼特普（Johnny Depp）愛女Lily-Rose Depp以及BLACKPINK Jennie在內等5位品牌好友入鏡，演繹藝術總監Virginie Viard的最新系列，同樣擁有厭世高冷氣息的5人身穿香奈兒最新一季的服裝，在鏡頭前同時扮演攝影師和時尚謬思女神兩個角色。

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