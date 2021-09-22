白Tee挑選穿搭3大攻略　善用技巧、單品配襯出適合四季的時尚造型

簡單耐穿又有型的白色 T 恤幾乎是人手一件，但是自己穿起來總是欠一位或者太像睡衣，到底該怎麼穿才能像女明星一樣清爽有型，Dappei 就拿來幾個女明星為範本為你講解「白色 T 恤」從挑選到搭配的重要知識。



材質、磅數挑選

首先是寬鬆款，我們常常害怕寬鬆的白色 T 恤看起來太像睡衣，其實只要從材質、磅數、搭配的下身就可以解決這件事。磅數和材質方面，過薄、磅數小的白色 T 恤就會給人濃濃的睡衣感，在挑選時可以選擇磅數高、摸起來比較厚實的款式，這樣穿起來比較有分量，不會給人「這是一件內衣」的感覺，另外就是已經嚴重起毛球、嚴重領口荷葉邊的也不要再穿了，那樣會讓人覺得邋遢甚至不太乾淨的印象。

歐陽娜娜選擇搭配了高腰小喇叭褲或是磅數厚的牛仔褲。高腰款的褲子已經是顯腿長的必備款式，再加上褲管小喇叭型狀能襯得腿更修長，也能隱藏粗壯小退的煩惱，又或是她想凸顯出比較青春休閒的穿搭氛圍，便運用硬挺的牛仔褲讓上下身平衡一點，看起來青春但不會太隨便，想像一下她今天如果穿的是一件料子薄的棉褲，是不是很像剛睡醒或是剛從健身房離開呢？

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合身白 T 如何穿出時髦感

合身白色 T 恤也能美出街，BLACKPINK 成員們也運用層次來製造時髦感。很多人會穿合身的白色 T 恤加上緊身牛仔褲，如果你的肩膀沒有駝背的話的確會看起來英挺、有精神，但若是圓肩、駝背穿起來則會看起來很乾扁，原因是合身或緊身的白色 T 恤布料通常不會用太厚，加上肩線通常會在正常肩，軟布料與緊身的版型相加就會導致看起來不是太像竹竿就是看起來太像灌香腸。

Rose 的合身白色 T 恤穿搭方式是在外面罩一件很有份量感的洋裝，這樣一來整體的份量就被提升，緊身白色 T 恤能夠好好的退居到「內搭服」的位置，並且好好的扮演這個角色，另外 Jennie 也是採取了外加一件針織背心的類似策略，不過這香港夏天不太適合，較適用於秋冬時節，夏天可以外搭洋裝、小背心、短馬甲等。

短版白 T 怎麼搭

最後一項落在挑選方面，如果想要顯得腿長或想展現腰線的話，不妨選一件短版的白色 T 恤來與正常腰或是高腰的褲子搭配，唯一要注意這種短版的衣服通常會貼身、或是很容易在舉手的時候走光，貼身的款式不太適合寬肩、肩膀處厚的人穿。易走光的款式可以按照自己的習慣在裡面穿運動型內衣，或是平口小可愛來避免尷尬。

Dappei 結語：

最後一項要提醒的是，棉這種布料本身就很容易皺，當然大家幾乎都是抖一抖能穿上就出門了，搭編也不例外，不過如果今天我們就知道這趟出門是要拍照的，並且想讓自己看起來是乾淨整齊的精緻女孩，不妨將衣服燙一燙再穿，能讓整體看起來更加挺拔、清爽。



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原文：女生「白 T」挑選、穿搭攻略，看女星如何善用技巧、單品混搭穿出時髦不邋遢

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