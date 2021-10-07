方中信為莫可欣提前慶祝52歲生日　戴200萬名錶盡顯闊氣

現年58歲的方中信與莫可欣相愛25年、結婚13年依然恩愛如初，日前兩人相約同樣是10月壽星的余安安一起提前慶祝生日。即將踏入52歲的莫可欣以灰色連身裙上陣，配上精緻妝容及髮型，魅力不減，方中信更與太太頭貼頭合照，十分恩愛。有「港版李察基爾（Richard Gere）」之稱的方中信以Polo衫出鏡，依然型格十足，不過就有不少網民將焦點放在他的手錶上，原來他所戴的疑似是Richard Mille的RM11-03名錶，估計價逾2百萬！



莫可欣同余安安都是10月壽星。（IG截圖）

Richard Mille由2001年推出第一款腕錶至今只有20年，但就成為錶壇的經典，而且每款腕錶的產量都不多，限量款更是有錢都未必買到，有「億萬富翁的握手」之稱，盡顯奢華定位。雖然價值不菲，但就深受明星及名人歡迎，Pharrell Williams、楊紫瓊、鹿晗、潘瑋柏等都是品牌的粉絲，黃子韜更擁有不少限量款。

方中信戴着Richard Mille名錶，估計價值逾2百萬。（IG@edwardvoon74）

黃子韜曾曬出多款Richard Mille名錶。（IG@hztttao）

黃子韜擁有不少限量款：

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Richard Mille每款錶由物料、製作方式以至整體結構都別具一格，不少都是源自跑車概念設計的應用，令品牌所推出的機械錶都充滿科技感。而方中信一直鍾情賽車，他曾在克里歐杯賽中獲得第三名，前年他又現身上海國際賽車場，出席為期兩日的法拉利賽道日嘉年華，並參加法拉利亞太挑戰賽，方中信駕駛着法拉利出戰組，型到爆！

方中信熱愛賽車，曾參加法拉利亞太挑戰賽。（微博@方中信alex）