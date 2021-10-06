李子雄拍片為細20歲嬌妻慶祝生日　高調放閃：老婆辛苦啦

現年61歲的李子雄近年移居內地，2010年他與有「回族第一美女」之稱的內地女星法提麥．雅琦（王雅琦）結婚，更在2018年老來得子，再做爸爸，而王雅琦亦淡出演藝圈，專心相夫教子，默默支持李子雄發展事業。今日（6日）是王雅琦41歲生日，雖然李子雄因為工作關係未能陪在老婆身邊，但他都有上載一段短片，為太太慶生：「老婆，辛苦啦，生日快樂！感謝你那麼多年在我背後的付出，待會快遞哥會把鮮花送上，你記得查收哦！」



李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

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而王雅琦亦有留言多謝老公：「收到鮮花的瞬間，滿滿的幸福，謝謝你的禮物和牽掛。當我看到這條視頻時瞬間就心酸了，我知道，這一定是你前一個晚上連夜奔波淩晨入住酒店後錄製的，看到你疲憊的樣子很心疼！」片中除了有多張兩公婆的合照之外，還有他們一家三口的合照，李子雄同老婆拖實三歲大的囝囝Kyle，十分溫馨！