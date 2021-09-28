何超盈為囡囡慶祝兩歲生日　豪宅外精心佈置Party仲有應援車

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈在2019年3月宣布雙喜臨門，除了公開哈佛學霸男友Thomas Xin（辛奇隆）的求婚片段，並透露兩人早在2018年9月已經秘密訂婚外，更公布自己懷孕3個月的好消息。同年8月何超盈剖腹誕下8磅重B女「荷包蛋」，唔經唔覺囡囡已經兩歲大，何超盈日前分享了一系列為寶貝女慶祝生日的照片，一家三口合照，十分溫馨！



好溫馨！（微博@SabrinaHo何超盈）

相中所見何超盈為囡囡舉行的生日Party設在豪宅的戶外空地，用藍色及白色氣球搭了一個夢幻氣球城堡大門，還特別安排了生日應援車，可見她精心佈置了一番，盡顯氣派。而兩歲的「荷包蛋」穿上白色紗裙，頭戴皇冠，十足十公主一樣。在全家福中，何超盈抱着囡囡，一旁的辛奇隆攬住她們，一家三口其樂融融。

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據知大宅是四太梁安琪持有的深水灣香島道33號單號屋，香島道屬本港傳統豪宅地段之一，過去有不少城中名人或富豪追捧，以洋房及獨立屋的低密度住宅為主，當中香島道33號有10座洋房，分成兩排依山而建，全部都可望到深水灣一帶海景。其實2019年6月何超盈的過大禮儀式同樣是在這裏進行，當日的聘禮及嫁妝的禮物堆積如山，金器多不勝數，當中有八對龍鳳鈪、一個大金豬牌、兩條金鍊及三隻金戒指等，排場十足皇室婚禮一樣，兩家人在豪宅戶外留影，更安排了舞獅，非常熱鬧。而嫁妝清單中所見，有一棟價值5億的別墅，大量鮑參翅肚及價值1億的珠寶鑽飾等。

過大禮儀式同樣是在何家大宅外進行。（微博@何猷君MarioHo）

嫁妝清單中所見，有一棟價值5億的別墅，大量鮑參翅肚及價值1億的珠寶鑽飾等。（微博@何猷君MarioHo）

身穿碎花連身裙的何超盈，身形與去年相比似乎又發福了不少，其實何超盈在懷孕期間身形暴脹，足足大了幾個碼，孕肚更如懷雙胞胎般巨型，不過去年9月她曾分享瘦身前後的對比照，身穿運動裝的她明顯瘦了幾個圈，她亦坦言減肥動力來自囡囡，希望自己能以更健康的身體陪伴寶貝女，見證著她的每一個第一次。而何超盈在誕下囡囡後甚少公開露面，剛剛過了31歲生日的她與兩位閨蜜相聚，低調慶祝。

2019年6月何超盈大住肚為閨蜜嚴紀雯擔任姊妹。（視覺中國）

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