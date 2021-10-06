林作唔知鍾培生賺8位數　否認曾私約食飯：好多江湖傳聞，全部假

鍾培生（Derek）周一（4日）在個人YouTube頻道上載短片，自爆和林作的拳賽內幕。他透露，拳賽令他狂吸8位數收益。而且本來不被看好的$28800的VVIP門票售出了百多張，全場門票都售罄。他又指參考了偶像周星馳才定出營銷策略，並感謝林作配合宣傳，更大讚他是「聰明仔」。



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林作今日（6日）接受《香港01》訪問，他表示之前一直不知道拳賽收益幾多，又未知鍾培生所言是否屬實。他直言賽前已得悉鍾培生的宣傳策略，亦有意配合宣傳。

有傳他私底下有與鍾培生聯絡，甚至約食飯，他堅決否認：「冇！絕對冇。好多江湖傳聞，全部假。」他坦言拳賽前「九成九」時間透過搞手聯絡，拳賽後亦沒什麼聯絡，也沒有恩怨。至於其他江湖傳聞，如鍾培生實際上付了他150萬港元，他也否認屬實：「話我袋咗150萬，分多咗150萬畀我，咁呢啲都係假嘅！」

林作今日曬出鍾培生給他的支票。

至於94萬獎金用了多少？他透露已用部分獎金來買衣服和維修愛車：「搣吓搣吓都使咁啲。」他又透露未來打算用一部分獎金做生意，至於是什麼生意，他則暫時賣關子。他又表示，距離做「月球人」（一個月賺100萬）的目標，至今只完成了4成，終極目標是成為「星球人」（一星期賺一百萬）。

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